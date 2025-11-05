  • Články
Vláda by mala podľa ministrov za Hlas-SD požiadať o dôveru v parlamente

  • DNES - 13:56
  • Bratislava
Vláda by mala požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente v čo najskoršom dátume po termíne 22. novembra 2025, keď sa začne uplatňovať sankcia vyplývajúca z ústavného zákona o dlhovej brzde.

Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády. S tým súhlasil aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Ak to zákon o dlhovej brzde vyžaduje, tak vláda by mala požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente čo najrýchlejšie po spomínanom dátume,“ uviedol Tomáš. K tejto téme sa vyjadril aj Richard Takáč (Smer-SD), ktorý spresnil, že na základe informácií z Ministerstva financií SR bude musieť byť vyslovenie dôvery vlády v parlamente predložené do konca roka, zatiaľ však nie je podľa neho známy žiadny dátum.

Dlhová brzda začne platiť po dvoch rokoch vlády, ak dlh presiahne 50 %. Zároveň vyžaduje, aby vláda predložila na budúci rok návrh na vyrovnaný štátny rozpočet. Ten môže byť podľa Takáča predložený, ale nemusí byť schválený. Tomáš s Druckerom sa zhodli, že schváliť vyrovnaný rozpočet je nereálne.

Zdroj: Info.sk, TASR
