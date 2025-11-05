  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
14°Bratislava

Mesto Žilina si pripomenie 17. november sériou podujatí, úrad zostane zatvorený

  • DNES - 13:33
  • Žilina
Mesto Žilina si pripomenie 17. november sériou podujatí, úrad zostane zatvorený

Žilinská samospráva si 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu pripomenie sériou tematických podujatí a položením kvetov k pamätníku na Námestí obetí komunizmu.

Mestský úrad bude počas tohto dňa zatvorený. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.

Deň boja za slobodu a demokraciu je príležitosťou uctiť si hodnoty, vďaka ktorým dnes môžeme slobodne žiť, pracovať a zodpovedne rozhodovať o veciach verejných. Tento deň zároveň vnímame ako možnosť pripomenúť si, že život, ktorý dnes žijeme, nie je samozrejmosťou a že slobodu si musíme aj naďalej chrániť. Preto sme sa rozhodli uctiť si 17. november aj ako deň pracovného pokoja,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Mesto Žilina ako pripomienku historických udalostí roku 1989 pripravilo tematické podujatia, ktorými si uctí pamiatku obetí boja za slobodu a demokraciu a zároveň priblíži zásadný význam týchto udalostí viacerým generáciám obyvateľov Žiliny. „V spolupráci s mestom usporiada kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie vo svojich priestoroch diskusiu s psychologičkou Júliou Švecovou a premietanie českého filmu Občiansky preukaz. Podujatie je určené pre zaregistrované základné školy,“ priblížila Ondrášová.

Pri Pamätníku obetiam komunizmu pred mestským úradom si primátor symbolicky pripomenie tých, ktorí boli komunistickým režimom politicky stíhaní, prenasledovaní, mučení, odsúdení alebo zavraždení. V priestoroch Nadácie Polis na Mariánskom námestí je naplánovaná aj diskusia s hudobnými vstupmi na tému významu demokracie.

Uvedomujeme si, že mnohí obyvatelia mesta nemajú v tento deň možnosť pracovného voľna, preto bude mestská hromadná doprava premávať v bežnom pracovnom režime. Rovnako budú fungovať aj služby zabezpečujúce čistotu a údržbu verejných priestranstiev,“ dodala Ondrášová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Herečka Prunella Scalesová zo seriálu Fawlty Towers zomrela vo veku 93 rokov

Herečka Prunella Scalesová zo seriálu Fawlty Towers zomrela vo veku 93 rokov

18:01 28.10.2025Kultúra

Anglická herečka Prunella Scalesová, známa najmä vďaka úlohe Sybil v TV-seriáli „Fawlty Towers“, zomrela vo veku 93 rokov, oznámila jej rodina.

Veľké tajomstvo odhalené: Na premiéru filmu Nepela prišla aj krasokorčuliarova dcéra

Veľké tajomstvo odhalené: Na premiéru filmu Nepela prišla aj krasokorčuliarova dcéra

14:45 28.10.2025Kultúra

Približne jeden rok života významného športovca zobrazuje film Nepela.

Skupina Para zverejnila novú skladbu Prepojení

Skupina Para zverejnila novú skladbu Prepojení

13:48 28.10.2025Kultúra

Skupina Para zverejnila novú skladbu Prepojení. Novinka sa zrodila z prirodzenej túžby spájať - spájať ľudí v čase, v ktorom sa svet zdá byť každým novým dňom viac a viac roztrieštený.

Vo veku 48 rokov zomrel basgitarista numetalovej skupiny Limp Bizkit Sam Rivers

Vo veku 48 rokov zomrel basgitarista numetalovej skupiny Limp Bizkit Sam Rivers

11:14 19.10.2025Kultúra

Vo veku 48 rokov v sobotu zomrel basgitarista a zakladajúci člen americkej numetalovej skupiny Limp Bizkit Sam Rivers.

Vosveteit.sk
Netflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bombyNetflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojnyRusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutíTieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnutéGranát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahomRusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšaťNová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligenciaPopulárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zleFyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Putin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôdPutin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôd
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP