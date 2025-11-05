Samuel Migaľ: Peniaze, ktoré boli určené na rómske hliadky, sa vyčerpali
Peniaze, ktoré boli určené na rómske hliadky, sa vyčerpali. Ministerstvo investícií nemá rozpočet na to, aby pomohlo vykryť požadované prostriedky na rómske hliadky. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
„Pokiaľ je to vypuklý problém, tak samospráva si s tým bude musieť nejak poradiť. (...) V našom balíku nevidím priestor na to, aby boli rómske hliadky financované z Programu Slovensko,“ povedal Migaľ. Deklaroval, že bude o tejto téme komunikovať s Úniou miest Slovenska.
Združenie miest a obcí Slovenska vyzvalo vládu na pomoc pri zachovaní projektu Miestne občianske a preventívne služby, ktorý prispieva k bezpečnosti a vyššej kvalite života občanov z marginalizovaných rómskych komunít. Problémom pokračovania projektu je nedostatok financií. Hliadky skončia v niektorých mestách v decembri tohto roka, v ďalších majú skončiť počas budúceho roka.
Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi
Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu 10.000 eur prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu v súvislosti so správnym deliktom týkajúcim sa financovania jeho kampane.
ÚS: Časť infozákona o spoplatnení informácií je protiústavná
Časť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou.
Peter Pellegrini víta ponuku Poľska do budúcna dovážať na Slovensko plyn z USA
Prezident SR Peter Pellegrini víta ponuku Poľska predstavovať do budúcna alternatívu na dovoz plynu na Slovensko.
SaS: Kamil Šaško musí na svojom poste skončiť, je to politická nevyhnutnosť
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) musí podľa opozičnej strany SaS skončiť na svojom poste. Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay to označil za politickú nevyhnutnosť.