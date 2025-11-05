SaS: Kamil Šaško musí na svojom poste skončiť, je to politická nevyhnutnosť
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) musí podľa opozičnej strany SaS skončiť na svojom poste.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay to označil za politickú nevyhnutnosť. Podľa poslanca a lídra strany Branislava Gröhlinga si budú môcť firmy zapojené do záchrankového tendra nárokovať od štátu ušlý zisk.
„Ľudia na Slovensku prídu o peniaze, pretože to vyzerá tak, že tieto firmy si budú môcť nárokovať nejaký ušlý zisk (...) Ja sa pýtam, že kto to zaplatí? Či to zaplatí strana Hlas, alebo to zaplatí minister Šaško,“ pýta sa Gröhling. Podľa neho bol tender podvodne vypísaný aj zrušený.
Skritizoval tiež reakciu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). „A ešte ten, prepáčte mi, blbý odkaz Fica, že Hlas má poslať generálnemu prokurátorovi fľašu vína (...) ľudia sedia v čakárňach, čakajú na operácie a nosia si do nemocníc toaletný papier, ale vláda s ministrom Šaškom a premiérom krajiny sa bude tu zabávať, toto je absolútne nehorázne,“ povedal.
Na odchod z funkcie opätovne vyzval Šaška aj Szalay. „Tender nie je zbabraný len tým, že bol nesprávne zrušený, alebo teda nelegálne v rozpore so zákonmi, ale aj tým, že obsah toho tendra, spôsob, akým sa vyberali poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, bol netransparentný, bez jasných kritérií a naozaj veľmi smrdí klientelizmom a nejakými záväzkami voči straníckym sponzorom,“ zopakoval.
Rovnako si myslí, že neúspešní žiadatelia budú môcť žalovať štát o náhradu škody. Upozornil zároveň, že niektorým záchranným službám vyprší licencia v priebehu najbližších týždňov a mesiacov, preto apeloval na Šaška, aby informoval, ako bude postupovať ďalej.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v utorok (4. 11.) konštatoval, že ministerstvo zdravotníctva postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS v rozpore so zákonmi. Namietal kroky súvisiace so zrušením tendra. V tejto veci preto podal protesty prokurátora. Ministerstvo trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí. O prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže podľa neho rozhodnúť iba súd.
Odchod Šaška z funkcie žiadajú v tejto súvislosti aj ostatné opozičné strany. Fico reagoval, že ho právny názor generálneho prokurátora nevyrušil. Z pohľadu vyvodenia politickej zodpovednosti voči ministrovi je pre neho všetko ukončené, keďže tender nariadil zrušiť.
