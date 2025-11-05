  • Články
Slovensko využije z EÚ na modernizáciu železničnej dopravy 135 miliónov eur

  • DNES - 12:44
  • Košice
Slovensko získalo z Európskej únie (EÚ) viac ako 135 miliónov eur na modernizáciu železničných tratí a zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy.

Európska komisia (EK) schválila Slovensku financovanie projektov z Nástroja na prepojenie Európy (CEF). Po oficiálnom odovzdaní grantovej dohody o konkrétnych projektoch v Košiciach informovali predstavitelia Ministerstva dopravy (MD) SR, EK, Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo).

Dnes je ten deň, keď podpisujeme zmluvy s Európskou komisiou v hodnote 135 miliónov eur, vďaka ktorým zmodernizujeme železničné trate a zvýšime bezpečnosť železničnej dopravy. Európske zdroje nám dlhodobo pomáhajú zlepšovať kvalitu a spoľahlivosť železníc a vďaka našej pripravenosti a kvalite projektov bolo Slovensko v tomto kole výziev CEF medzí najúspešnejšími krajinami EÚ,“ uviedla štátna tajomníčka MD Denisa Žiláková. Slovensko získalo osem percent zo zdrojov, ktoré boli v rámci tejto výzvy z CEF k dispozícií pre všetkých 27 európskych krajín.

Na modernizáciu úseku železničnej trate Spišská Nová Ves - Spišské Tomášovce je určených 96,7 milióna eur. Za 27,3 milióna eur sa pripraví a zmodernizuje aj trať Košice - Čierna nad Tisou, pričom súčasťou projektu je rekonštrukcia trakčnej meniarne v Ruskove a výhybne v Barci. Po viac ako päť miliónov eur získajú na inštaláciu moderného zabezpečovacieho systému ETCS do svojich vlakov ZSSK a ZSSK Cargo. Systém ETCS automaticky kontroluje rýchlosť a pohyb vlakov, aby zabránil nebezpečným situáciám. Ak je na trati prekážka, dokáže sám spomaliť alebo úplne zastaviť vlak, čím prispieva k vyššej bezpečnosti železničnej prevádzky, informovalo ministerstvo. Ide o jednotný európsky štandard, ktorý sa postupne zavádza vo všetkých členských krajinách na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy naprieč Európou.

Zdroj: Info.sk, TASR
