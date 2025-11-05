  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
13°Bratislava

Lipavský sa Pellegrinimu poďakoval za návštevu a vyzdvihol spoluprácu ČR a SR

  • DNES - 12:44
  • Praha
Lipavský sa Pellegrinimu poďakoval za návštevu a vyzdvihol spoluprácu ČR a SR

Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský sa v stredu poďakoval slovenskej hlave štátu Petrovi Pellegrinimu za jeho návštevu Českej republiky pri príležitosti slávnostného koncertu Štátnej filharmónie Košice, ktorý sa konal v Prahe. Zdôraznil pritom vzájomnú spoluprácu medzi oboma krajinami, píše TASR.

Spoluprácu so Slovenskom posilňujeme v mnohých oblastiach, od novej dohody o spolupráci medzi záchrannými zdravotnými službami v pohraničných oblastiach až po vzájomné uznávanie dokumentov a elektronických receptov,“ uviedol Lipavský na platforme X.

Slávnostný koncert sa konal pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla a Pellegriniho. Usporiadaný bol pri príležitosti osláv výročí narodenia bývalého československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka a slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika. Išlo o vyvrcholenie Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. V pražskom Obecnom dome sa konal po tretíkrát. Tradícia vznikla v roku 2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a ČR, ako aj Československej republiky.

Pellegrini sa okrem Pavla, s ktorým rokovali o prehĺbení vzťahov v pohraničnej oblasti, stretol aj s predsedom českého hnutia ANO Andrejom Babišom.

Babiš bol po víťazných októbrových parlamentných voľbách v ČR prezidentom Pavlom poverený zostavením novej vlády. Pellegrini Babišovi zagratuloval k víťazstvu a potvrdil záujem Slovenska pokračovať vo formáte spoločných zasadnutí vlád.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nehoda lietadla spoločnosti UPS v Kentucky si vyžiadala sedem mŕtvych

Nehoda lietadla spoločnosti UPS v Kentucky si vyžiadala sedem mŕtvych

DNES - 11:02Zahraničné

Najmenej sedem obetí a 11 zranených si vyžiadala utorková nehoda lietadla spoločnosti UPS v Louisville v americkom štáte Kentucky, uviedli tamojší predstavitelia.

Pápež verí v spravodlivý proces s kňazom Rupnikom obvineným z obťažovania žien

Pápež verí v spravodlivý proces s kňazom Rupnikom obvineným z obťažovania žien

DNES - 9:33Zahraničné

Pápež Lev XIV. si želá, aby v prípade bývalého jezuitského kňaza Marka Rupnika, obvineného zo sexuálneho zneužívania žien, zvíťazila spravodlivosť.

Grossi: Irán musí výrazne zlepšiť spoluprácu s MAAE

Grossi: Irán musí výrazne zlepšiť spoluprácu s MAAE

DNES - 8:54Zahraničné

Irán musí výrazne zlepšiť spoluprácu s inšpektormi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, aby sa vyhlo zvyšovaniu napätia so Západom, uviedol pre denník Financial Times šéf MAAE Rafael Grossi.

India: Osobný vlak sa zrazil s nákladným, hlásia najmenej 8 obetí a 20 zranených

India: Osobný vlak sa zrazil s nákladným, hlásia najmenej 8 obetí a 20 zranených

DNES - 8:32Zahraničné

Najmenej osem ľudí zahynulo v utorok pri zrážke osobného a nákladného vlaku v strednej Indii.

Vosveteit.sk
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojnyRusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutíTieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnutéGranát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahomRusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšaťNová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligenciaPopulárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zleFyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Putin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôdPutin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôd
POZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniazePOZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniaze
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP