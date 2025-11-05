Lipavský sa Pellegrinimu poďakoval za návštevu a vyzdvihol spoluprácu ČR a SR
- DNES - 12:44
- Praha
Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský sa v stredu poďakoval slovenskej hlave štátu Petrovi Pellegrinimu za jeho návštevu Českej republiky pri príležitosti slávnostného koncertu Štátnej filharmónie Košice, ktorý sa konal v Prahe. Zdôraznil pritom vzájomnú spoluprácu medzi oboma krajinami, píše TASR.
„Spoluprácu so Slovenskom posilňujeme v mnohých oblastiach, od novej dohody o spolupráci medzi záchrannými zdravotnými službami v pohraničných oblastiach až po vzájomné uznávanie dokumentov a elektronických receptov,“ uviedol Lipavský na platforme X.
Slávnostný koncert sa konal pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla a Pellegriniho. Usporiadaný bol pri príležitosti osláv výročí narodenia bývalého československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka a slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika. Išlo o vyvrcholenie Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. V pražskom Obecnom dome sa konal po tretíkrát. Tradícia vznikla v roku 2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a ČR, ako aj Československej republiky.
Pellegrini sa okrem Pavla, s ktorým rokovali o prehĺbení vzťahov v pohraničnej oblasti, stretol aj s predsedom českého hnutia ANO Andrejom Babišom.
Babiš bol po víťazných októbrových parlamentných voľbách v ČR prezidentom Pavlom poverený zostavením novej vlády. Pellegrini Babišovi zagratuloval k víťazstvu a potvrdil záujem Slovenska pokračovať vo formáte spoločných zasadnutí vlád.
Nehoda lietadla spoločnosti UPS v Kentucky si vyžiadala sedem mŕtvych
Najmenej sedem obetí a 11 zranených si vyžiadala utorková nehoda lietadla spoločnosti UPS v Louisville v americkom štáte Kentucky, uviedli tamojší predstavitelia.
Pápež verí v spravodlivý proces s kňazom Rupnikom obvineným z obťažovania žien
Pápež Lev XIV. si želá, aby v prípade bývalého jezuitského kňaza Marka Rupnika, obvineného zo sexuálneho zneužívania žien, zvíťazila spravodlivosť.
Grossi: Irán musí výrazne zlepšiť spoluprácu s MAAE
Irán musí výrazne zlepšiť spoluprácu s inšpektormi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, aby sa vyhlo zvyšovaniu napätia so Západom, uviedol pre denník Financial Times šéf MAAE Rafael Grossi.
India: Osobný vlak sa zrazil s nákladným, hlásia najmenej 8 obetí a 20 zranených
Najmenej osem ľudí zahynulo v utorok pri zrážke osobného a nákladného vlaku v strednej Indii.