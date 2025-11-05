Polícia zadržala Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz
Polícia zadržala v utorok (4. 11.) v Bratislave 46-ročného Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz.
Poľské orgány činné v trestnom konaní mu pripisujú trestnú činnosť nedovoleného ozbrojovania, vydierania a páchania počítačovej kriminality. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„V poludňajších hodinách policajti cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ v spolupráci s pohotovostným policajným útvarom Bratislava zadržali v hlavnom meste 46-ročného občana Poľskej republiky, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz,“ uviedol hovorca. Ako priblížil, hľadaný muž sa ukrýval v prenajatom byte v Bratislave, za ktorý odmietal platiť nájomné a majiteľovi znemožnil vstup výmenou zámku na vchodových dverách.
Hájek dodal, že cudzinec bol po zadržaní umiestnený do cely policajného zaistenia a prebiehajú úkony súvisiace s jeho vydaním do Poľska. „PZ pokračuje v plnení svojich úloh aj v oblasti medzinárodného pátrania a spolupráce pri zadržiavaní osôb, ktoré sa vyhýbajú trestnému stíhaniu alebo výkonu trestu,“ dodal.
