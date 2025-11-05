Mladý vodič v Čadci zrazil 20-ročnú chodkyňu, v nemocnici zomrela
Tragické následky mala utorková (4. 11.) večerná dopravná nehoda v Čadci.
Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, mladý vodič zrazil na priechode pre chodcov 20-ročnú chodkyňu, ktorá po prevoze do nemocnice v nočných hodinách svojim zraneniam podľahla.
Nehoda sa stala na ceste I/11b, pričom 18-ročný vodič za volantom osobného auta BMW smeroval z Čadce do Krásna nad Kysucou. „Z doposiaľ nezistených príčin došlo ku stretu s chodkyňou, ktorá prechádzala cez riadne vyznačený priechod pre chodcov. Dvadsaťročná chodkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz leteckou záchrannou službou do nemocnice. Žiaľ, v nočných hodinách zraneniam podľahla,“ priblížila Kocková.
Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške a orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok s negatívnym výsledkom. „Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestná doprava. Vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Kocková.
