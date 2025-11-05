Tomáš Taraba: SR hlasovala proti sprísneniu emisií v klimatickom zákone na rok 2040
- DNES - 12:21
- Bratislava
Slovensko spolu s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) hlasovalo v Bruseli proti sprísneniu emisií v klimatickom zákone na rok 2040.
Ústupky zo strany Európskej únie v klimatickom zákone, ako aj návrh na odloženie ETS2 o jeden rok považuje za nedostatočné. Na sociálnej sieti o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
„Je to prvé priznanie, že systém je zlý, namierený proti sociálnemu štandardu ľudí a budeme jednotne postupovať proti nemu aj s množstvom iných štátov, až kým namiesto odďaľovania príde k jeho zrušeniu,“ povedal Taraba. Za žalostné považuje, že členské štáty žiadali EÚ, aby vypracovala dopadové štúdie na jednotlivé štáty skôr, ako sa prijmú vážne rozhodnutia. Tento návrh bol podľa neho zamietnutý.
Slovensko podľa Tarabu odmieta sprísňovanie emisných noriem, ktoré zhoršujú ekonomickú situáciu ľudí aj priemyslu. Za veľký úspech považuje, že do finálneho textu dokázali pretlačiť princíp technologickej neutrality, čo znamená, že na jadro sa bude prihliadať ako na bezuhlíkový zdroj energie. „Tým pádom na Slovensku nemusíme mať takú vysokú mieru investícií do veterných parkov. Slovensko už dnes patrí medzi najčistejších producentov elektrickej energie,“ skonštatoval minister.
Témou rokovania mimoriadneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ bola aj revízia nového systému obchodovania s emisnými kvótami pre sektory cestnej dopravy a budov, tzv. ETS2. Rada schválila, že jeho zavedenie sa odkladá na rok 2028. Ministerstvo tvrdí, proti opatreniam sa postavilo Slovensko, celá V4 a celkovo 19 štátov EÚ. „Je to zároveň prvé priznanie, že systém ETS2 je zlý, namierený proti sociálnemu štandardu ľudí a budeme jednotne postupovať proti nemu aj s množstvom iných štátov, až kým namiesto odďaľovania jeho zavedenia príde k jeho zrušeniu,” uviedol Taraba.
Ministri debatovali aj o dôležitosti zdravých a vitálnych lesov, ktoré zmierňujú dôsledky klimatickej zmeny. Slovensko v tejto súvislosti podporilo v Bruseli iniciatívu 14 členských štátov, ktoré žiadajú odklad nariadenia o odlesňovaní. „Faktom tiež je, že Slovensko nemá problém s odlesňovaním, keďže výmera lesov sa u nás z roka na rok zvyšuje a ročne sa vyťaží približne 63 percent ročného prírastku drevnej hmoty,“ doplnil envirorezort. Priblížil, že slovenské lesy však dlhodobo starnú, chorľavejú, pretože staré stromy sú ponechávané a mladým sa nedáva priestor. „Potrebujeme sa vrátiť k aktívnej údržbe slovenských lesov tak, ako to robí celá Škandinávia a každý štát, ktorému záleží na zdravých lesoch. Ešte tento týždeň sa stretnem s ministrom pôdohospodárstva, kde otvoríme aj túto otázku,“ poznamenal Taraba.
Ministri životného prostredia 27 členských štátov EÚ v stredu v Bruseli schválili klimatický cieľ do roku 2040, ktorý počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 90 percent oproti roku 1990, avšak s určitými ústupkami, ktoré tento cieľ oslabujú. Európski ministri sa snažili dospieť k zhode ešte pred klimatickým samitom COP30, ktorý sa začne na budúci pondelok v Brazílii.
