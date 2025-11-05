  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
13°Bratislava

Polícia upozorňuje na trend nevyhovujúceho stavu vozidiel na cestách

  • DNES - 12:13
  • Bratislava
Polícia upozorňuje na trend nevyhovujúceho stavu vozidiel na cestách

Polícia upozorňuje na trend porušovania dopravných predpisov v súvislosti s nevyhovujúcim stavom áut. V poslednom období zaznamenala nárast takýchto prípadov.

Týka sa to aj incidentov, pri ktorých je v aute viac ľudí, ako dovoľuje kapacita. TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PPZ). Za október eviduje polícia 38 usmrtených osôb na cestách.

Žiaľ, evidujeme aj prípady, keď došlo k dopravným nehodám s následkami na živote a zdraví. V prípade dopravnej nehody sú práve takéto autá najnespoľahlivejšie - brzdy nemusia reagovať včas, karoséria neochráni posádku a tí, ktorí sedia navyše, nemajú zapnutý bezpečnostný pás. Vodiči, ktorí používajú staršie vozidlá, neabsolvujú ani technickú či emisnú kontrolu,“ uviedol zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície PPZ Vladimír Smetanka.

Polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy a venovali pozornosť technickému stavu ich vozidiel. „Každý vodič by si mal uvedomiť, že nejde len o porušenie predpisov, ale najmä o zodpovednosť za svoj život a životy ostatných,“ doplnil Smetanka.

Za najväčším počtom smrteľných nehôd v októbri boli porušenia povinností vodiča a vysoká rýchlosť.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SaS: Kamil Šaško musí na svojom poste skončiť, je to politická nevyhnutnosť

SaS: Kamil Šaško musí na svojom poste skončiť, je to politická nevyhnutnosť

DNES - 12:57Domáce

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) musí podľa opozičnej strany SaS skončiť na svojom poste. Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay to označil za politickú nevyhnutnosť.

Polícia zadržala Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz

Polícia zadržala Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz

DNES - 12:36Domáce

Polícia zadržala v utorok (4. 11.) v Bratislave 46-ročného Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz.

Mladý vodič v Čadci zrazil 20-ročnú chodkyňu, v nemocnici zomrela

Mladý vodič v Čadci zrazil 20-ročnú chodkyňu, v nemocnici zomrela

DNES - 12:24Domáce

Tragické následky mala utorková (4. 11.) večerná dopravná nehoda v Čadci.

Krajčí: Neodvolaním Šaška premiér priznáva vlastný záujem na záchrankovom tendri

Krajčí: Neodvolaním Šaška premiér priznáva vlastný záujem na záchrankovom tendri

DNES - 12:00Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby na stredajšom rokovaní vlády odvolal ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD).

Vosveteit.sk
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojnyRusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutíTieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnutéGranát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahomRusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšaťNová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligenciaPopulárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zleFyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Putin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôdPutin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôd
POZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniazePOZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniaze
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP