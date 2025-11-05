Polícia upozorňuje na trend nevyhovujúceho stavu vozidiel na cestách
Polícia upozorňuje na trend porušovania dopravných predpisov v súvislosti s nevyhovujúcim stavom áut. V poslednom období zaznamenala nárast takýchto prípadov.
Týka sa to aj incidentov, pri ktorých je v aute viac ľudí, ako dovoľuje kapacita. TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PPZ). Za október eviduje polícia 38 usmrtených osôb na cestách.
„Žiaľ, evidujeme aj prípady, keď došlo k dopravným nehodám s následkami na živote a zdraví. V prípade dopravnej nehody sú práve takéto autá najnespoľahlivejšie - brzdy nemusia reagovať včas, karoséria neochráni posádku a tí, ktorí sedia navyše, nemajú zapnutý bezpečnostný pás. Vodiči, ktorí používajú staršie vozidlá, neabsolvujú ani technickú či emisnú kontrolu,“ uviedol zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície PPZ Vladimír Smetanka.
Polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy a venovali pozornosť technickému stavu ich vozidiel. „Každý vodič by si mal uvedomiť, že nejde len o porušenie predpisov, ale najmä o zodpovednosť za svoj život a životy ostatných,“ doplnil Smetanka.
Za najväčším počtom smrteľných nehôd v októbri boli porušenia povinností vodiča a vysoká rýchlosť.
