Krajčí: Neodvolaním Šaška premiér priznáva vlastný záujem na záchrankovom tendri
Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby na stredajšom rokovaní vlády odvolal ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). V opačnom prípade podľa neho priznáva, že má na záchrankovom tendri vlastný záujem a je zapojený do „kšeftov“ s ním súvisiacich. Zástupcovia hnutia to uviedli na stredajšej tlačovej konferencii.
Poslanec Národnej rady SR za hnutie Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí vyčíta premiérovi, že zrušenie tendra považuje za splnenú úlohu. Poukázal pritom na to, že minister nariadil zrušenie tendra neskoro a navyše v rozpore so zákonom, na čo poukázal aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. „Pokiaľ toto babrácke manažérske rozhodnutie Kamila Šaška Robert Fico považuje za splnenie jeho úlohy, tak sám je zapojený v tomto dvojmiliardovom tendri a v rozkrádačke 800 miliónov eur pre firmy, ktoré sú spriaznené s politickou stranou Hlas,“ skonštatoval.
Podotkol, že Šaško svojimi krokmi spôsobil škody. „Je úplne evidentné, že následne všetky firmy, ktoré v tomto tendri uspeli, si budú uplatňovať škody voči štátu, voči ministerstvu zdravotníctva, nehovoriac o tom, že prevádzkovaním týchto bodov sú poverené firmy, ktoré to prevádzkovali doteraz a nemajú žiadne ďalšie povinnosti nakupovať, zlepšovať svoje personálne a materiálno-technické vybavenie a tým pádom im z cien, ktoré za túto službu dostávajú, plynú oveľa vyššie zisky,“ vysvetlil Krajčí. Reagoval aj na argumenty ministra, že o prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže rozhodnúť iba súd. Pýta sa, ako chce rezort vyhrať súd proti generálnej prokuratúre, keď je úplne evidentné, že postupoval v rozpore so zákonom.
Hnutie preto opätovne apeluje na predsedu vlády, aby Šaška odvolal. „My dnes vyzývame Fica, má poslednú šancu dnes na tejto vláde odvolať ministra zdravotníctva Kamila Šaška a dokázať, že nie je spojený s týmto tendrom, že nemá z tohto tendra nič. Ak to Fico dnes neurobí, priznal, že v tomto kšefte je namočený, že sa dohodli, rozdelili a na ľudí zahrali divadlo, že vraj tender je zrušený,“ skonštatoval poslanec za hnutie Michal Šipoš.
Žilinka v utorok (4. 11.) konštatoval, že ministerstvo zdravotníctva postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS v rozpore so zákonmi. Namietal kroky súvisiace so zrušením tendra. V tejto veci preto podal protesty prokurátora. Ministerstvo trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí. O prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže podľa neho rozhodnúť iba súd.
Opozícia v tejto súvislosti žiada odchod Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie ministra zdravotníctva. Fico reagoval, že ho právny názor generálneho prokurátora nevyrušil. Z pohľadu vyvodenia politickej zodpovednosti voči ministrovi je pre neho všetko ukončené, keďže tender nariadil zrušiť.
SaS: Kamil Šaško musí na svojom poste skončiť, je to politická nevyhnutnosť
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) musí podľa opozičnej strany SaS skončiť na svojom poste. Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay to označil za politickú nevyhnutnosť.
Polícia zadržala Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz
Polícia zadržala v utorok (4. 11.) v Bratislave 46-ročného Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz.
Mladý vodič v Čadci zrazil 20-ročnú chodkyňu, v nemocnici zomrela
Tragické následky mala utorková (4. 11.) večerná dopravná nehoda v Čadci.
Polícia upozorňuje na trend nevyhovujúceho stavu vozidiel na cestách
Polícia upozorňuje na trend porušovania dopravných predpisov v súvislosti s nevyhovujúcim stavom áut. V poslednom období zaznamenala nárast takýchto prípadov.