  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
13°Bratislava

Krajčí: Neodvolaním Šaška premiér priznáva vlastný záujem na záchrankovom tendri

  • DNES - 12:00
  • Bratislava
Krajčí: Neodvolaním Šaška premiér priznáva vlastný záujem na záchrankovom tendri

Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby na stredajšom rokovaní vlády odvolal ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). V opačnom prípade podľa neho priznáva, že má na záchrankovom tendri vlastný záujem a je zapojený do „kšeftov“ s ním súvisiacich. Zástupcovia hnutia to uviedli na stredajšej tlačovej konferencii.

Poslanec Národnej rady SR za hnutie Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí vyčíta premiérovi, že zrušenie tendra považuje za splnenú úlohu. Poukázal pritom na to, že minister nariadil zrušenie tendra neskoro a navyše v rozpore so zákonom, na čo poukázal aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. „Pokiaľ toto babrácke manažérske rozhodnutie Kamila Šaška Robert Fico považuje za splnenie jeho úlohy, tak sám je zapojený v tomto dvojmiliardovom tendri a v rozkrádačke 800 miliónov eur pre firmy, ktoré sú spriaznené s politickou stranou Hlas,“ skonštatoval.

Podotkol, že Šaško svojimi krokmi spôsobil škody. „Je úplne evidentné, že následne všetky firmy, ktoré v tomto tendri uspeli, si budú uplatňovať škody voči štátu, voči ministerstvu zdravotníctva, nehovoriac o tom, že prevádzkovaním týchto bodov sú poverené firmy, ktoré to prevádzkovali doteraz a nemajú žiadne ďalšie povinnosti nakupovať, zlepšovať svoje personálne a materiálno-technické vybavenie a tým pádom im z cien, ktoré za túto službu dostávajú, plynú oveľa vyššie zisky,“ vysvetlil Krajčí. Reagoval aj na argumenty ministra, že o prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže rozhodnúť iba súd. Pýta sa, ako chce rezort vyhrať súd proti generálnej prokuratúre, keď je úplne evidentné, že postupoval v rozpore so zákonom.

Hnutie preto opätovne apeluje na predsedu vlády, aby Šaška odvolal. „My dnes vyzývame Fica, má poslednú šancu dnes na tejto vláde odvolať ministra zdravotníctva Kamila Šaška a dokázať, že nie je spojený s týmto tendrom, že nemá z tohto tendra nič. Ak to Fico dnes neurobí, priznal, že v tomto kšefte je namočený, že sa dohodli, rozdelili a na ľudí zahrali divadlo, že vraj tender je zrušený,“ skonštatoval poslanec za hnutie Michal Šipoš.

Žilinka v utorok (4. 11.) konštatoval, že ministerstvo zdravotníctva postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS v rozpore so zákonmi. Namietal kroky súvisiace so zrušením tendra. V tejto veci preto podal protesty prokurátora. Ministerstvo trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí. O prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže podľa neho rozhodnúť iba súd.

Opozícia v tejto súvislosti žiada odchod Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie ministra zdravotníctva. Fico reagoval, že ho právny názor generálneho prokurátora nevyrušil. Z pohľadu vyvodenia politickej zodpovednosti voči ministrovi je pre neho všetko ukončené, keďže tender nariadil zrušiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SaS: Kamil Šaško musí na svojom poste skončiť, je to politická nevyhnutnosť

SaS: Kamil Šaško musí na svojom poste skončiť, je to politická nevyhnutnosť

DNES - 12:57Domáce

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) musí podľa opozičnej strany SaS skončiť na svojom poste. Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay to označil za politickú nevyhnutnosť.

Polícia zadržala Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz

Polícia zadržala Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz

DNES - 12:36Domáce

Polícia zadržala v utorok (4. 11.) v Bratislave 46-ročného Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz.

Mladý vodič v Čadci zrazil 20-ročnú chodkyňu, v nemocnici zomrela

Mladý vodič v Čadci zrazil 20-ročnú chodkyňu, v nemocnici zomrela

DNES - 12:24Domáce

Tragické následky mala utorková (4. 11.) večerná dopravná nehoda v Čadci.

Polícia upozorňuje na trend nevyhovujúceho stavu vozidiel na cestách

Polícia upozorňuje na trend nevyhovujúceho stavu vozidiel na cestách

DNES - 12:13Domáce

Polícia upozorňuje na trend porušovania dopravných predpisov v súvislosti s nevyhovujúcim stavom áut. V poslednom období zaznamenala nárast takýchto prípadov.

Vosveteit.sk
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojnyRusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutíTieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnutéGranát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahomRusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšaťNová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligenciaPopulárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zleFyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Putin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôdPutin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôd
POZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniazePOZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniaze
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP