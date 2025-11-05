  • Články
Tomáš Drucker si nemyslí, že Šaško by mal pre záchrankový tender odstúpiť

  • DNES - 11:18
  • Bratislava
Minister školstva a podpredseda koaličného Hlasu-SD Tomáš Drucker si nemyslí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) by mal pre tender na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) odstúpiť z funkcie.

Uviedol to pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu. Reagoval tak na otázky novinárov k ďalšiemu pôsobeniu Šaška na ministerskom poste po rozhodnutí Generálnej prokuratúry (GP) SR o nezákonnosti ukončenia záchrankového tendra.

Je to vecná otázka. Šaško si musí naštudovať, čo mu generálny prokurátor vytýka. To, čo ja viem, tak minister Šaško sa rozhodoval na základe nejakej právnej analýzy, ktorú mal. Tak sa k tomu budú musieť nejako postaviť jeho ľudia, zhodnotiť to a vysporiadať sa s tým,“ poznamenal.

Na prvom mieste musí podľa Druckera byť dostupnosť ZZS. „Aby sa nestalo, že zrazu nebudú fungovať nejaké body,“ podotkol. Nemyslí si, že Šaško by mal na ministerskom kresle skončiť, aj keď na to apelujú opoziční predstavitelia. „Opozícia stále volá po nejakom odvolaní, nech je to akákoľvek opozícia, veď je to ich robota,“ argumentoval.

Generálny prokurátor Maroš Žilina v utorok (4. 11.) konštatoval, že ministerstvo zdravotníctva postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS v rozpore so zákonmi. Namietal kroky súvisiace so zrušením tendra. V tejto veci preto podal protesty prokurátora.

Ministerstvo trvá na tom, že postup pri rušení bol zákonný, vecne odôvodnený a bol v záujme ochrany verejného zdravia. Zopakoval to aj Šaško pred stredajším zasadnutím vlády. Vyhlásil zároveň, že právny názor Žilinku rešpektuje. „Oboznámime sa s námietkami generálneho prokurátora a budem iniciovať aj odborné právne stretnutia, aby sme si tie právne rozpory vyjasnili,“ avizoval. Poukázal tiež na to, že jediný, kto môže rozhodnúť o zákonnosti zrušenia tendra, je súd. Zároveň ozrejmil, že nikto z uchádzačov tendra sa po vyjadreniach Žilinku neozval s tým, že by si nárokoval prevádzku ambulancií ZZS.

Zdroj: Info.sk, TASR
