VIDEO: Polícia pátra po zlodejoch, ktorí z kostola v Bratislave ukradli hotovosť
Polícia pátra po zlodejoch, ktorí z kancelárskych priestorov kostola na Tomášikovej ulici v Bratislave ukradli hotovosť a notebooky.
V tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť. Ku krádeži došlo od 5. októbra od 21.55 h do 6. októbra do 03.14 h. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Doposiaľ nezisteným spôsobom za použitia násilia vytlačili vchodové dvere so sklenenou výplňou, ktoré poškodili a následne z kancelárie odcudzili finančnú hotovosť. Rovnakým spôsobom sa dostali do ďalšej kancelárie situovanej na inom poschodí, kde následne odcudzili dva notebooky,“ priblížila hovorkyňa s tým, že neznámi páchatelia spôsobili škodu vo výške približne 2000 eur.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú informácie o totožnosti mužov, ich pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na čísle polície, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti polície.
Tomáš Drucker si nemyslí, že Šaško by mal pre záchrankový tender odstúpiť
Minister školstva a podpredseda koaličného Hlasu-SD Tomáš Drucker si nemyslí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal pre tender na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby odstúpiť z funkcie.
Tatiana Červeňová: Chrípku treba vyležať, v žiadnom prípade by sa nemala „prechodiť“
Chrípku je potrebné vyležať doma a postupovať podľa pokynov lekára.
Prezident sa stretol s Babišom, potvrdil záujem obnoviť spoločné rokovania vlád
Pellegrini Babišovi zagratuloval k víťazstvu a potvrdil záujem Slovenska pokračovať vo formáte spoločných zasadnutí vlád.
Prezident SR pricestoval do Prahy na koncert filharmónie, privítal ho Petr Pavel
Slovenský prezident Peter Pellegrini sa v utorok večer stretol s prezidentom ČR Petrom Pavlom v Obecnom dome v Prahe, kam pricestoval na slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice.