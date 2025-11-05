VIDEO: Polícia pátra po zlodejoch, ktorí z kostola v Bratislave ukradli hotovosť

  • Články
Polícia pátra po zlodejoch, ktorí z kancelárskych priestorov kostola na Tomášikovej ulici v Bratislave ukradli hotovosť a notebooky.

V tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť. Ku krádeži došlo od 5. októbra od 21.55 h do 6. októbra do 03.14 h. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Doposiaľ nezisteným spôsobom za použitia násilia vytlačili vchodové dvere so sklenenou výplňou, ktoré poškodili a následne z kancelárie odcudzili finančnú hotovosť. Rovnakým spôsobom sa dostali do ďalšej kancelárie situovanej na inom poschodí, kde následne odcudzili dva notebooky,“ priblížila hovorkyňa s tým, že neznámi páchatelia spôsobili škodu vo výške približne 2000 eur.

Polícia vyzýva občanov, ktorí majú informácie o totožnosti mužov, ich pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na čísle polície, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti polície.

Zdroj: Info.sk, TASR
