  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
10°Bratislava

Tatiana Červeňová: Chrípku treba vyležať, v žiadnom prípade by sa nemala „prechodiť“

  • DNES - 11:05
  • Bratislava
Tatiana Červeňová: Chrípku treba vyležať, v žiadnom prípade by sa nemala „prechodiť“

Chrípku je potrebné vyležať doma a postupovať podľa pokynov lekára. V žiadnom prípade by sa nemala „prechodiť“. Upozornila na to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. Varuje, že ochorenie netreba podceňovať, pretože môže mať vážny priebeh a priniesť komplikácie ako zápal priedušiek alebo zápal pľúc.

Pri akomkoľvek respiračnom ochorení je dôležité zostať doma, nejsť do práce či do školy a liečiť sa,“ dodala odborníčka na sociálnej sieti.

Pripomenula, že najefektívnejšou a najspoľahlivejšou ochranou pred chrípkou je očkovanie. „Môže zabrániť ťažkému priebehu chrípky u jednotlivcov aj nárastu počtu hospitalizácií v dôsledku komplikácií z ochorenia na chrípku,“ podotkla.

Okrem očkovania možno svoju obranyschopnosť ďalej podporovať zvýšeným príjmom vitamínov, najlepšie konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie sú podľa odborníkov druhy bohaté na vitamín C, ako sú paprika, chren, citrusové ovocie, kiwi, zelené vňate, kel, kapusta.

Pomôže aj každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatok spánku a aktívny životný štýl. „Obliekajte sa primerane počasiu, najlepšie je použiť vrstvenie oblečenia. Vnútri budov často nárazovo vetrajte,“ odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR.

Pred chrípkou, ale aj ďalšími nákazlivými ochoreniami chráni aj dôkladná hygiena rúk. „Umývať si ruky je potrebné pri každom príchode zvonka, po použití toalety, pred jedlom, po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy alebo aj pri pocite nečistých rúk. Dôležité je aj kašľať a kýchať do papierovej vreckovky, prípadne do ohybu lakťa, ale nikdy nie do dlane,“ dodal úrad.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tomáš Drucker si nemyslí, že Šaško by mal pre záchrankový tender odstúpiť

Tomáš Drucker si nemyslí, že Šaško by mal pre záchrankový tender odstúpiť

DNES - 11:18Domáce

Minister školstva a podpredseda koaličného Hlasu-SD Tomáš Drucker si nemyslí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal pre tender na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby odstúpiť z funkcie.

VIDEO: Polícia pátra po zlodejoch, ktorí z kostola v Bratislave ukradli hotovosť

VIDEO: Polícia pátra po zlodejoch, ktorí z kostola v Bratislave ukradli hotovosť

DNES - 11:11Domáce

Polícia pátra po zlodejoch, ktorí z kancelárskych priestorov kostola na Tomášikovej ulici v Bratislave ukradli hotovosť a notebooky.

Prezident sa stretol s Babišom, potvrdil záujem obnoviť spoločné rokovania vlád

Prezident sa stretol s Babišom, potvrdil záujem obnoviť spoločné rokovania vlád

VČERA - 21:51Domáce

Pellegrini Babišovi zagratuloval k víťazstvu a potvrdil záujem Slovenska pokračovať vo formáte spoločných zasadnutí vlád.

Prezident SR pricestoval do Prahy na koncert filharmónie, privítal ho Petr Pavel

Prezident SR pricestoval do Prahy na koncert filharmónie, privítal ho Petr Pavel

VČERA - 21:10Domáce

Slovenský prezident Peter Pellegrini sa v utorok večer stretol s prezidentom ČR Petrom Pavlom v Obecnom dome v Prahe, kam pricestoval na slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice.

Vosveteit.sk
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutíTieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnutéGranát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahomRusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšaťNová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligenciaPopulárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zleFyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Putin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôdPutin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôd
POZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniazePOZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniaze
Toto má byť robot, ktorý sa o nás bude starať? Kuchyňu rozmlátil na márne kúsky! Robot budúcnosti sa „zbláznil“Toto má byť robot, ktorý sa o nás bude starať? Kuchyňu rozmlátil na márne kúsky! Robot budúcnosti sa „zbláznil“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP