Nehoda lietadla spoločnosti UPS v Kentucky si vyžiadala sedem mŕtvych

  • DNES - 11:02
  • Washington
Najmenej sedem obetí a 11 zranených si vyžiadala utorková nehoda lietadla spoločnosti UPS v Louisville v americkom štáte Kentucky, uviedli tamojší predstavitelia. Príčina nehody dosiaľ nie je známa. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice BBC.

K nehode došlo približne o 17.15 h miestneho času (23.15 h SEČ), keď lietadlo odlietalo do Honolulu z hlavného logistického uzla UPS na Medzinárodnom letisku Muhammada Aliho v Louisville.

Na záberoch je vidieť ľavé krídlo lietadla zachvátené plameňmi. Lietadlo sa mierne zdvihlo zo zeme, následne havarovalo a vybuchlo. Video tiež odhalilo časti roztrhanej strechy budovy pri konci pristávacej dráhy.

Guvernér Kentucky Andy Beshear uviedol, že medzi mŕtvymi sú pravdepodobne aj traja členovia posádky. Zranených je 11 ľudí, z toho niektorí podľa neho utrpeli vážne zranenia. UPS uviedla, že informácie o obetiach a zranených nemá potvrdené.

Spoločnosť však správy o nehode potvrdila v krátkom vyhlásení a uviedla, že vyšetrovanie bude viesť Národný úrad pre bezpečnosť dopravy. Letisko prerušilo prevádzku, ktorú pravdepodobne obnoví v stredu ráno miestneho času, informuje AP.

Beshear uviedol, že náraz zrejme zasiahol aj sídlo spoločnosti určenej na recykláciu ropných produktov a neďalekú prevádzku s autodielmi. Dvaja zamestnanci tohto automobilového podniku boli v utorok večer nezvestní. Nie je známy ani počet zákazníkov, ktorí sa v čase nehody nachádzali v priestoroch podniku.

Úrady tento incident vyšetrujú a jeho príčina dosiaľ nie je známa. Predstavitelia však uviedli, že rozsiahly požiar zapríčinilo množstvo paliva v lietadle, ktoré sa chystalo na 6920 kilometrov dlhý let. V čase nehody bolo v lietadle 144.000 litrov paliva. Orgány dosiaľ nepotvrdili, aký náklad sa nachádzal na palube havarovaného lietadla. Podľa nich však neprevážalo nič, čo by mohlo zvýšiť riziko kontaminácie, informuje BBC.

Beshear na tlačovej konferencii upozornil ľudí, aby sa nepribližovali k miestu nehody.

Letisko v Louisville sa podľa tejto americkej tlačovej agentúry nachádza len desať minút jazdy autom od centra mesta. V okolí sa nachádzajú obytné štvrte, vodný park a múzeá.

Zdroj: Info.sk, TASR
