Pápež verí v spravodlivý proces s kňazom Rupnikom obvineným z obťažovania žien
- DNES - 9:33
- Vatikán
Pápež Lev XIV. si želá, aby v prípade bývalého jezuitského kňaza Marka Rupnika, obvineného zo sexuálneho zneužívania žien, zvíťazila spravodlivosť. Informovala v stredu agentúra APA, píše TASR.
Pápež poznamenal, že tento duchovný – bývalý jezuita, ktorý je v súčasnosti začlenený v diecéze Koper vo svojom rodnom Slovinsku – je súdený podľa cirkevného práva.
Hoci údajné zločiny spáchané Rupnikom sú podľa kánonického práva premlčané, pápež František v októbri 2023 nariadil, aby vyšetrovanie prípadu tohto kňaza pokračovalo.
Rímska diecéza, kde Rupnik dlho pôsobil, v apríli 2023 začala vlastné vyšetrovanie podozrení zo sexuálneho obťažovania žien. Päťčlenný tribunál, ktorý rozhodne o Rupnikovom osude, bol vymenovaný 9. októbra. Mená jeho členov Vatikán nezverejnil.
Pápež v utorok pripomenul, že procesy zamerané na dosiahnutie spravodlivosti trvajú dlho, pričom uznal, že „pre obete je veľmi ťažké, keď ich žiadajú o trpezlivosť.“ Podotkol, že prezumpcia neviny platí aj v cirkvi, pričom vyjadril nádej, že súdny proces s Rupnikom, ktorého začiatok sa blíži, vnesie „určitú jasnosť“ a prinesie spravodlivosť všetkým zúčastneným.
Ako pripomenula agentúra APA, Rupnik je zakladateľom výskumného Centra Aletti v Ríme, ktoré je zamerané na podnecovanie dialógu medzi kultúrami a náboženstvami v Európe. Ako mozaikár dotvoril mnoho kostolov a kaplniek po celom svete vrátane Vatikánu.
Po tom, ako sa „prevalil“ jeho škandál s obťažovaním žien - väčšinou rehoľníčok, boli jeho diela zakryté. Pápež tento krok schvaľuje, lebo tieto diela boli traumatizujúce nielen pre obete zneužívania Rupnikom, ale aj pre mnohých ostatných.
Lev pripomenul, že reprodukcie Rupnikových mozaík boli odstránené aj z oficiálnych webových stránok Svätej stolice. Stalo sa tak v júni - mesiac po nástupe Leva XIV. do úradu -, pričom v noci a bez vysvetlenia. Vedúci vatikánskeho komunikačného oddelenia pritom rok predtým dôrazne obhajoval pokračujúce používanie ilustračných obrázkov jeho dikastériom, aj za to čelilo pretrvávajúcemu pobúreniu verejnosti.
