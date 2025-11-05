  • Články
Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v októbri zlepšila

  • DNES - 9:22
  • Mníchov
Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v októbri zlepšila

Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa výrazne zlepšila. Index podnikateľskej klímy v odvetví sa v októbri zvýšil o 8,4 bodu na -12,9 bodu, oznámil v stredu ekonomický inštitút Ifo.

Ukazovateľ zotrval v negatívnom pásme, výsledok však bol oveľa lepší ako na začiatku roka, keď prechodne klesol pod hranicu -40 bodov.

Predovšetkým obchodné očakávania v automobilovom priemysle sa výrazne zlepšili,“ uviedla Anita Wölflová, expertka na automobilový priemysel v inštitúte Ifo. Príslušný vedľajší index vyskočil na -3,9 bodu zo septembrovej hodnoty -22,1 bodu a dostal sa najvyššie za posledné dva roky. K zlepšeniu prispeli viaceré pozitívne faktory vrátane prudkého rastu dopytu, zatiaľ čo využite produkčných kapacít dosiahlo najvyššiu úroveň od začiatku roka. Nedostatok objednávok hlásilo menej spoločností a opäť vzrástli aj exportné očakávania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategórii
Škoda Auto zvýšila predaj za deväť mesiacov roka o viac než 14 %

Škoda Auto zvýšila predaj za deväť mesiacov roka o viac než 14 %

12:50 01.11.2025Auto

Predaj áut českej spoločnosti Škoda Auto vzrástol za tri kvartály o vyše 14 %. S ním sa zvýšili aj tržby a zisk spoločnosti, pričom v prípade tržieb rast predstavoval takmer 10 %. Informoval o tom server novinky.cz.

SEVA: Elektrická flotila na Slovensku rastie najmä vďaka firmám

SEVA: Elektrická flotila na Slovensku rastie najmä vďaka firmám

12:50 01.11.2025Auto

Na slovenských cestách jazdí už viac ako 21.833 osobných batériových elektromobilov.

Na autách sa bude môcť využívať predné brzdové svetlo

Na autách sa bude môcť využívať predné brzdové svetlo

11:43 28.10.2025Auto

Na autách sa od roku 2029 bude môcť využívať predné brzdové svetlo. Daný prvok sa do legislatívy zakotví ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N.

Európa je pri prijatí elektromobility silne rozdelená

Európa je pri prijatí elektromobility silne rozdelená

13:02 25.10.2025Auto

Ambiciózne plány na elektrifikáciu európskych ciest počas nasledujúceho desaťročia začínajú mať reálne trhliny.

