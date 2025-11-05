  • Články
Streda, 5.11.2025
Grossi: Irán musí výrazne zlepšiť spoluprácu s MAAE

Irán musí výrazne zlepšiť spoluprácu s inšpektormi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), aby sa vyhlo zvyšovaniu napätia so Západom, uviedol pre denník Financial Times (FT) šéf MAAE Rafael Grossi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Grossi tvrdí, že hoci MAAE vykonala zhruba 12 inšpekcií v Iráne od júnovej vojny s Izraelom, inšpektorom neumožnili navštíviť najdôležitejšie jadrové zariadenia v Isfaháne, Fordú a Natanze. Na tieto zariadenia počas izraelsko-iránskej vojny zaútočili aj Spojené štáty.

Útoky podľa FT výrazne poškodili spomínané zariadenia, ale nie je jasné, čo sa stalo so 408 kilogramami obohateného uránu, čo podľa Grossiho vyvoláva pocit potreby obnoviť inšpekcie.

Šéf MAAE uviedol, že agentúra sa snaží pristupovať k zložitým vzťahom s islamskou republikou s porozumením, ale Irán stále musí dodržiavať záväzky. „Nemôžete povedať: 'Zostávam v zmluve o nešírení jadrových zbraní' a potom neplniť svoje záväzky,“ vyhlásil.

FT informuje, že MAAE skúma bombardované oblasti v Iráne len pomocou satelitných záberov.

Zatiaľ nie je potrebné postúpiť záležitosť s Iránom Bezpečnostnej rade OSN v dôsledku prerušenia inšpekcií, tvrdí Grossi, podľa ktorého sa „spolupráca musí výrazne zlepšiť“.

Irán po vojne s Izraelom pozastavil spoluprácu s MAAE a tamojší predstavitelia už od začiatku vojenského konfliktu kritizovali MAAE za to, že neodsúdila izraelské útoky. Irán tiež kritizoval rezolúciu Rady guvernérov MAAE prijatú 12. júna, podľa ktorej Irán neplní svoje záväzky v oblasti nešírenia jadrových zbraní. Tento krok bol podľa iránskych predstaviteľov „jednou z hlavných zámienok“ pre izraelské a americké útoky. Irán následne povolil niektoré inšpekcie.

Diplomati a analytici sa podľa FT obávajú, že Izrael by mohol znova zaútočiť na Irán, ak sa nevyriešia obavy týkajúce sa iránskych zásob obohateného uránu. V súčasnosti nie je ani žiadny pokrok v súvislosti s jadrovými rozhovormi medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré prebiehali pred spomínanou júnovou vojnou.

Zdroj: Info.sk, TASR
