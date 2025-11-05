  • Články
India: Osobný vlak sa zrazil s nákladným, hlásia najmenej 8 obetí a 20 zranených

  • DNES - 8:32
  • Naí Dillí
Najmenej osem ľudí zahynulo v utorok pri zrážke osobného a nákladného vlaku v strednej Indii. Približne 20 ďalších utrpelo zranenia a následne boli prevezení do nemocnice, uviedol vysokopostavený predstaviteľ tamojšej vlády.

Miestny osobný vlak narazil zozadu do nákladného vlaku neďaleko mesta Biláspur. Jeden z jeho vozňov pritom skončil na vagóne nákladného vlaku, povedal vysokopostavený vládny predstaviteľ mesta Sandžaj Agarwal pre agentúru AP.

Úradník oznámil, že ďalší dvaja alebo traja cestujúci zostali uväznení v zdeformovanom vozni a pravdepodobne zahynuli.

Medzi mŕtvymi bol aj rušňovodič osobného vlaku, zatiaľ čo jeho spolujazdkyňa utrpela ťažké zranenia. Previezli ju do súkromnej nemocnice, dodal Agarwal.

Vo vyhlásení prevádzkovateľ železníc Indian Railways uviedol, že nasadil všetky svoje zdroje na záchranné akcie. Doplnil, že bolo začaté vyšetrovanie príčiny nehody. Oznámil tiež finančnú pomoc pre rodiny zosnulých a zranených.

Zrážky vlakov nie sú v Indii nezvyčajné. Viac než 12 miliónov ľudí cestuje každý deň v 14.000 vlakoch po 64.000 kilometroch koľajníc. Napriek snahám vlády o zlepšenie bezpečnosti železničnej dopravy sa každoročne stane niekoľko stoviek nehôd, z ktorých niektoré sú smrteľné. Často sa pripisujú ľudským chybám alebo zastaraným signalizačným systémom.

Pri nehode vo východnej časti krajiny v roku 2023 zahynulo vyše 280 ľudí. Išlo o jednu z najsmrteľnejších železničných nehôd v Indii.

Zdroj: Info.sk, TASR
