Filipíny: Tajfún Kalmaegi si už vyžiadal najmenej 66 obetí

Filipíny: Tajfún Kalmaegi si už vyžiadal najmenej 66 obetí

Počet obetí tajfúnu Kalmaegi na Filipínach v stredu stúpol na 66 po tom, ako obyvatelia najviac postihnutej provincie Cebu začali prehľadávať budovy zničené povodňami.

Záplavy postihli hlavne veľké mestá, vysoko urbanizované oblasti,“ povedal predstaviteľ filipínskej civilnej obrany Rafaelito Alejandro a dodal, že 26 ľudí je stále nezvestných. „Všetky záplavy ustúpili. Našou úlohou je teraz odstrániť trosky, ktoré blokujú naše cesty,“ vysvetlil.

Guvernérka provincie Cebu Pamela Baricuatrová v utorok označila situáciu za „bezprecedentnú“. „Očakávali sme, že nebezpečný bude vietor, ale... v skutočnosti je to voda, čo ohrozuje našich ľudí,“ povedala novinárom.

Filipínska armáda v utorok potvrdila, že jeden zo štyroch vrtuľníkov nasadených na pomoc pri odstraňovaní následkov tajfúnu havaroval na severnom ostrove Mindanao. Hovorkyňa letectva následne potvrdila, že vojaci našli pozostatky šiestich ľudí. Na palube sa nachádzali dvaja piloti a štyria členovia posádky, dodala.

V stredu ráno miestneho času sa tajfún Kalmaegi pohyboval západným smerom k provincii Palawan s rýchlosťou vetra 120 kilometrov za hodinu a nárazmi vetra 165 kilometrov za hodinu.

Filipíny zasiahne v priemere 20 búrok a tajfúnov ročne. S Kalmaegi už krajina tento priemer dosiahla, potvrdili meteorológovia pre AFP. Očakávajú však, že do konca decembra Filipíny môžu zasiahnuť ešte „tri až päť“ búrok.

Zdroj: Info.sk, TASR
