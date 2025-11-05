V domove dôchodcov na severovýchode Bosny a Hercegoviny vypukol požiar
- DNES - 7:01
- Sarajevo
V utorok neskoro večer vypukol v domove dôchodcov v meste Tuzla na severovýchode Bosny a Hercegoviny požiar, informovala tamojšia polícia. Vyžiadal si najmenej desať obetí a 20 zranených, píše TASR na základe agentúr AP a AFP.
Požiar vypukol okolo 20.55 h a na miesto boli rýchlo vyslané policajné hliadky, hasiči aj zdravotníci.
Mediálne zábery z miesta nehody ukázali požiar na jednom z poschodí. Hasiči budovu evakuovali, uvádza AP.
„Bohužiaľ... desať obyvateľov zahynulo a približne 20 utrpelo zranenia,“ potvrdil domov dôchodcov v oficiálnom vyhlásení.
Príčina požiaru ani ďalšie podrobnosti bezprostredne známe neboli.
