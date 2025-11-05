  • Články
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
Bratislava

EÚ sa dohodla na predbežnom návrhu o klimatickom cieli na rok 2040

  • DNES - 6:45
  • Brusel
Ministri životného prostredia členských štátov Európskej únie (EÚ) v stredu nadránom dosiahli predbežnú dohodu o klimatickom cieli pre rok 2040.

Po viac ako 18 hodinách rokovaní lídri neformálne podporili kompromisné riešenie do roku 2040 znížiť emisie skleníkových plynov o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990, avšak s možnosťou prijať opatrenia zmierňujúce tento cieľ.

Ministri EÚ plánujú opäť zasadnúť v stredu dopoludnia, aby dohodu schválili formálne. Členské krajiny sa snažia čo najskôr dohodnúť na novom klimatickom cieli pred konferenciou OSN o zmene klímy (COP30) v Brazílii, ktorá začne 6. novembra.

Veríme, že máme základ pre politickú dohodu,“ uviedol hovorca Dánska, ktoré rokovania viedlo.

Podľa najnovšieho návrhu dohody, ku ktorému mala agentúra Reuters prístup, by oslabenie klimatického záväzku členským krajinám umožnilo nakupovať zahraničné emisné kredity na pokrytie až piatich z 90 percent cieľa zníženia emisií.

Návrh tiež uvádza, že EÚ v budúcnosti zváži aj možnosť umožniť krajinám nákup medzinárodných emisných kreditov, aby splnili ďalších päť percent svojich cieľov zníženia emisií do roku 2040.

Krajiny ako Francúzsko a Portugalsko požadovali päťpercentnú flexibilitu v oblasti emisných kreditov, zatiaľ čo iné krajiny, vrátane Poľska a Talianska, požadovali desať percent, uviedli pre Reuters diplomati EÚ.

Európska komisia pôvodne navrhovala cieľ zníženia emisií o 90 percent s maximálnym podielom troch percent emisných kreditov, dodáva agentúra.

Zdroj: Info.sk, TASR
