Francúzsko začalo vyšetrovať TikTok kvôli vplyvu na duševné zdravie detí

Francúzska prokuratúra začala trestné vyšetrovanie sociálnej siete TikTok pre nedostatočnú ochranu duševného zdravia detí. Ide o prvý prípad, keď k trestnému stíhaniu viedla snaha ochrániť maloletých na sociálnych sieťach. TASR o tom píše podľa webu Politico a webu denníka The Guardian.

Ide o reakciu na výsledky vyšetrovania parlamentnej komisie vedenej socialistickým poslancom Arthurom Delaporteom. Jej zistenia spolu s odporúčaniami boli zverejnené 11. septembra. Delaporte teraz privítal, že koncom októbra parížska policajná jednotka pre boj proti kybernetickej kriminalite začala vyšetrovanie.

Záver je jasný: TikTok úmyselne ohrozil zdravie a životy svojich používateľov. Preto som sa rozhodol postúpiť vec parížskemu verejnému prokurátorovi,“ povedal Delaporte 11. septembra podľa denníka The Guardian.

Empirické pozorovanie našej komisie je pozorovaním algoritmickej pasce, ktorá už po niekoľkých interakciách zvyšuje vystavenie škodlivému, úzkosť vyvolávajúcemu a depresívnemu obsahu,“ uviedla parlamentná komisia vo výslednej správe. Išlo napríklad o o sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy či extrémistické témy.

Odporúčala tiež, aby deti mladšie ako 15 rokov vo Francúzsku mali úplne zakázané používanie sociálnych médií. Pre osoby vo veku od 15 do 18 rokov by platil nočný „digitálny zákaz vychádzania“ a medzi 22.00 h a 8.00 h by nemali prístup na sociálne siete.

Komisia vyzvala na rozsiahlu verejnú informačnú kampaň a zavedenie nového trestného činu „digitálna nedbanlivosť“ pre „nezodpovedných rodičov“, ktorí nedohliadali na používanie sociálnych médií svojimi deťmi.

Parlamentná komisia preverovala TikTok pre súdne spory, ktoré proti platforme v roku 2024 podalo sedem rodín a obvinilo ju z vystavovania svojich detí obsahu, ktorý ich tlačil k ukončeniu života.

Hovorca TikToku dôrazne poprel najnovšie obvinenia a právne dôvody parížskej prokuratúry. Podľa webu Politico uviedol, že majú v úmysle „rázne brániť našu reputáciu“.

S viac ako 50 prednastavenými funkciami a nastaveniami navrhnutými špeciálne na podporu bezpečnosti a pohody tínedžerov a s odstránením deviatich z desiatich porušujúcich videí ešte predtým, ako si ich niekto vôbec pozrie, výrazne investujeme do bezpečných a veku primeraných zážitkov tínedžerov,“ dodal.

TikTok je regulovaný Európskou komisiou ako veľmi veľká online platforma podľa zákona EÚ o digitálnych službách. EÚ vyšetruje TikTok kvôli nedostatkom v ochrane detských používateľov.

Zdroj: Info.sk, TASR
