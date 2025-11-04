Shutdown vlády USA môže spôsobiť obmedzenia vo vzdušnom priestore a doprave
- DNES - 21:58
- Washington
Americký minister dopravy Sean Duffy varoval v utorok, že ak bude tzv. shutdown trvať ďalší týždeň, spôsobí to chaos v leteckej doprave. Podľa jeho slov sa situácia s nedostatočným množstvom personálu ešte zhorší, na letiskách sa vytvoria dlhé rady a uzavrú sa časti vzdušného priestoru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Demokrati, ak bude táto situácia trvať ešte týždeň od dneška, uvidíte masový chaos... uvidíte rozsiahle meškanie letov,“ povedal Duffy na tlačovej konferencii. „Dôjde k masovým zrušeniam letov a možno bude potrebné uzavrieť časti vzdušného priestoru, pretože to jednoducho nezvládneme, keďže nemáme leteckých dispečerov,“ zdôraznil.
Republikáni i demokrati čelia narastajúcemu tlaku, keďže sa shutdown federálnej vlády blíži k rekordnej dĺžke a paralyzuje verejné služby. Dočasný návrh zákona o financovaní, ktorého cieľom je obnoviť činnosť federálnej vlády, blokujú v Snemovni reprezentantov demokrati. Jadrom sporu sú dotácie na zdravotné poistenie v rámci zákona o dostupnej zdravotnej starostlivosti (Affordable Care Act/Obamacare). Demokrati podmieňujú obnovenie činnosti vlády dohodou o predĺžení dotácií, zatiaľ čo republikáni trvajú na tom, že rokovania sa môžu začať až po ukončení shutdownu.
Viac ako 60.000 leteckých dispečerov a predstaviteľov Amerického úradu pre bezpečnosť dopravy (TSA) pracuje bez nároku na mzdu a Biely dom varoval, že zvyšujúca sa absencia zamestnancov na pracovisku môže spôsobiť chaos. Pracovníci letísk často predstierajú chorobu, aby nemuseli pracovať bez mzdy, píše AFP.
Senát v utorok po piatich týždňoch neúspešných hlasovaní po 14. raz zamietol zákon o financovaní, ktorý by obnovil činnosť vlády.
Letisko Ronalda Reagana pre bombovú hrozbu nakrátko prerušilo prevádzku
Americký Federálny úrad pre letectvo v utorok pre bombovú hrozbu nakrátko obmedzil prevádzku na washingtonskom letisku Ronalda Reagana.
Orbán reagoval na Zelenského kritiku: Ukrajine nič nedĺžime
Maďarsko poskytlo Ukrajine humanitárnu aj energetickú pomoc, reagoval v utorok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku na vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Humanitárne organizácie upozorňujú, že do Pásma Gazy stále neprúdi dosť potravín
Humanitárne organizácie v utorok varovali, že aj takmer štyri týždne od uzavretia prímeria v Pásme Gazy sú dodávky humanitárnej pomoci.
Riaditeľom OLAF sa stane Čech, Fiala to vníma ako úspech svojej vlády
Novým generálnym riaditeľom Európskeho úradu pre boj proti podvodom sa stane Čech Petr Klement, ktorý bol od roku 2022 námestníkom európskej najvyššej žalobkyne Laury Kövesiovej.