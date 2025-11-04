  • Články
Bratislava

Prezident sa stretol s Babišom, potvrdil záujem obnoviť spoločné rokovania vlád

  • DNES - 21:51
  • Praha
Prezident SR Peter Pellegrini sa v utorok večer v rámci pracovnej návštevy ČR stretol s predsedom českého hnutia ANO Andrejom Babišom, ktorého po víťazných októbrových parlamentných voľbách prezident Petr Pavel poveril rokovaním o zostavení novej vlády.

Pellegrini Babišovi zagratuloval k víťazstvu a potvrdil záujem Slovenska pokračovať vo formáte spoločných zasadnutí vlád. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR (KP SR).

Stojíme pred spoločnými výzvami – energetická bezpečnosť, dekarbonizácia priemyslu, zelená a digitálna transformácia, obrana, jadrová energetika v EÚ vrátane diverzifikácie dodávok plynu a ropy. Preto ma teší, že nás spája vôľa hľadať riešenia v prospech obyvateľov oboch krajín. Dobrým priestorom na spoločnú diskusiu je aj formát V4 – som rád, že zhodu nachádzame aj v potrebe jej znovuoživenia,“ uviedol Pellegrini na sociálnych sieťach.

Prezident SR zároveň verí, že po vymenovaní nového kabinetu bude zachovaná tradícia, podľa ktorej prvá zahraničná návšteva českého premiéra smeruje na Slovensko.

Pellegrini sa s Babišom stretol v pražskom Obecnom dome, kam pricestoval na slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice. Koná sa pri príležitosti osláv výročí narodenia bývalého československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka a slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika. Pred začiatkom koncertu rokoval aj s prezidentom Pavlom.

Zdroj: Info.sk, TASR
