Letisko Ronalda Reagana pre bombovú hrozbu nakrátko prerušilo prevádzku
- DNES - 21:48
- Washington
Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v utorok pre bombovú hrozbu nakrátko obmedzil prevádzku na washingtonskom letisku Ronalda Reagana. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
Minister dopravy Sean Duffy prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že bombu nahlásili na lete United Airlines z Houstonu. „Lietadlo bezpečne pristálo na letisku DCA (označenie letiska Ronalda Reagana, pozn. TASR), cestujúci boli evakuovaní a úrady vykonali kompletnú prehliadku lietadla,“ napísal minister.
Letisko krátko na to obnovilo prevádzku v bežnom režime. Na záberoch z miesta bolo vidieť, ako sa lietadlo po dráhe presúva v sprievode niekoľkých policajných áut.
