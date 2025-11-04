  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 4.11.2025Meniny má Karol
Bratislava

Orbán reagoval na Zelenského kritiku: Ukrajine nič nedĺžime

  • DNES - 21:48
  • Budapešť
Orbán reagoval na Zelenského kritiku: Ukrajine nič nedĺžime

Maďarsko poskytlo Ukrajine humanitárnu aj energetickú pomoc, reagoval v utorok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku na vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bruseli, v ktorých opäť kritizoval maďarskú vládu.

Orbán v príspevku konkrétne menoval kroky Maďarska v prospech Ukrajiny a zdôraznil, že Budapešť Kyjevu nič nedlhuje, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán okrem iného pripomenul, že od vypuknutia vojny bolo uskutočnených vyše 14 miliónov prekročení ukrajinsko-maďarských hraníc, v Maďarsku fungujú tri ukrajinské školy, Maďarsko sa podieľa na starostlivosti o zranených vojakov a deti a vyše 10.000 ukrajinských detí absolvovalo tábory v Maďarsku.

Ako dodal, Budapešť podporila výcvik zdravotníckeho personálu, rekonštrukciu ukrajinských škôl a škôlok a dodávky energie. Podľa premiéra Budapešť doteraz vynaložila na humanitárne účely zhruba 200 miliónov eur.

Musím odmietnuť tvrdenie, že Maďarsko Ukrajine niečo dlhuje,“ dodal Orbán. Podľa neho Maďarsko nepodporuje prijatie Ukrajiny do EÚ, pretože by to „prinieslo vojnu do Európy“ a peniaze maďarských daňových poplatníkov by išli na Ukrajinu.

Zelenskyj v utorok vyzval Orbána, aby prestal blokovať prístupové procesy Ukrajiny do Európskej únie. Na podujatí organizovanom televíziou Euronews to označil za „špecifický druh podpory“ pre ruského prezidenta Vladimira Putina.

Bojujeme o naše prežitie a veľmi by sme si priali, aby nás maďarský premiér podporil, alebo nás aspoň neblokoval,“ uviedol Zelenskyj. „Nemyslím si, že mám Viktorovi Orbánovi čo ponúknuť. Myslím si, že Viktor Orbán má čo ponúknuť Ukrajine, ktorá chráni celú Európu pred Ruskom,“ skonštatoval.

Ukrajinský prezident upozornil, že Kyjev od Orbána od začiatku vojny nedostal žiadnu podporu. „Nechceli by sme, aby Viktor podporoval Rusko, pretože blokovanie Ukrajiny v EÚ je veľmi špecifickou podporou zo strany Viktora pre Putina. To rozhodne nie je dobré. To je môj subjektívny názor,“ vysvetlil.

Ukrajina požiadala o členstvo v Európskej únii vo februári 2022, krátko po začiatku ruskej invázie. Maďarský premiér nasledujúci rok nevetoval otvorenie prístupových negociácií s Ukrajinou. Blokuje však spustenie rokovaní o tzv. „klastroch“, teda skupinách tematicky rozdelených prístupových kapitol. Veto sa týka aj prístupového procesu Moldavska, ktoré je v tejto veci spárované s Ukrajinou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Shutdown vlády USA môže spôsobiť obmedzenia vo vzdušnom priestore a doprave

Shutdown vlády USA môže spôsobiť obmedzenia vo vzdušnom priestore a doprave

DNES - 21:58Zahraničné

Americký minister dopravy Sean Duffy varoval v utorok, že ak bude tzv. shutdown trvať ďalší týždeň, spôsobí to chaos v leteckej doprave.

Letisko Ronalda Reagana pre bombovú hrozbu nakrátko prerušilo prevádzku

Letisko Ronalda Reagana pre bombovú hrozbu nakrátko prerušilo prevádzku

DNES - 21:48Zahraničné

Americký Federálny úrad pre letectvo v utorok pre bombovú hrozbu nakrátko obmedzil prevádzku na washingtonskom letisku Ronalda Reagana.

Humanitárne organizácie upozorňujú, že do Pásma Gazy stále neprúdi dosť potravín

Humanitárne organizácie upozorňujú, že do Pásma Gazy stále neprúdi dosť potravín

DNES - 19:41Zahraničné

Humanitárne organizácie v utorok varovali, že aj takmer štyri týždne od uzavretia prímeria v Pásme Gazy sú dodávky humanitárnej pomoci.

Riaditeľom OLAF sa stane Čech, Fiala to vníma ako úspech svojej vlády

Riaditeľom OLAF sa stane Čech, Fiala to vníma ako úspech svojej vlády

DNES - 15:43Zahraničné

Novým generálnym riaditeľom Európskeho úradu pre boj proti podvodom sa stane Čech Petr Klement, ktorý bol od roku 2022 námestníkom európskej najvyššej žalobkyne Laury Kövesiovej.

Vosveteit.sk
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšaťNová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligenciaPopulárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zleFyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Putin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôdPutin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôd
POZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniazePOZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniaze
Toto má byť robot, ktorý sa o nás bude starať? Kuchyňu rozmlátil na márne kúsky! Robot budúcnosti sa „zbláznil“Toto má byť robot, ktorý sa o nás bude starať? Kuchyňu rozmlátil na márne kúsky! Robot budúcnosti sa „zbláznil“
Samsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúťSamsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúť
General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?
Nie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo sebaNie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo seba
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP