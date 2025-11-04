Orbán reagoval na Zelenského kritiku: Ukrajine nič nedĺžime
- DNES - 21:48
- Budapešť
Maďarsko poskytlo Ukrajine humanitárnu aj energetickú pomoc, reagoval v utorok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku na vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bruseli, v ktorých opäť kritizoval maďarskú vládu.
Orbán v príspevku konkrétne menoval kroky Maďarska v prospech Ukrajiny a zdôraznil, že Budapešť Kyjevu nič nedlhuje, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán okrem iného pripomenul, že od vypuknutia vojny bolo uskutočnených vyše 14 miliónov prekročení ukrajinsko-maďarských hraníc, v Maďarsku fungujú tri ukrajinské školy, Maďarsko sa podieľa na starostlivosti o zranených vojakov a deti a vyše 10.000 ukrajinských detí absolvovalo tábory v Maďarsku.
Ako dodal, Budapešť podporila výcvik zdravotníckeho personálu, rekonštrukciu ukrajinských škôl a škôlok a dodávky energie. Podľa premiéra Budapešť doteraz vynaložila na humanitárne účely zhruba 200 miliónov eur.
„Musím odmietnuť tvrdenie, že Maďarsko Ukrajine niečo dlhuje,“ dodal Orbán. Podľa neho Maďarsko nepodporuje prijatie Ukrajiny do EÚ, pretože by to „prinieslo vojnu do Európy“ a peniaze maďarských daňových poplatníkov by išli na Ukrajinu.
Zelenskyj v utorok vyzval Orbána, aby prestal blokovať prístupové procesy Ukrajiny do Európskej únie. Na podujatí organizovanom televíziou Euronews to označil za „špecifický druh podpory“ pre ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Bojujeme o naše prežitie a veľmi by sme si priali, aby nás maďarský premiér podporil, alebo nás aspoň neblokoval,“ uviedol Zelenskyj. „Nemyslím si, že mám Viktorovi Orbánovi čo ponúknuť. Myslím si, že Viktor Orbán má čo ponúknuť Ukrajine, ktorá chráni celú Európu pred Ruskom,“ skonštatoval.
Ukrajinský prezident upozornil, že Kyjev od Orbána od začiatku vojny nedostal žiadnu podporu. „Nechceli by sme, aby Viktor podporoval Rusko, pretože blokovanie Ukrajiny v EÚ je veľmi špecifickou podporou zo strany Viktora pre Putina. To rozhodne nie je dobré. To je môj subjektívny názor,“ vysvetlil.
Ukrajina požiadala o členstvo v Európskej únii vo februári 2022, krátko po začiatku ruskej invázie. Maďarský premiér nasledujúci rok nevetoval otvorenie prístupových negociácií s Ukrajinou. Blokuje však spustenie rokovaní o tzv. „klastroch“, teda skupinách tematicky rozdelených prístupových kapitol. Veto sa týka aj prístupového procesu Moldavska, ktoré je v tejto veci spárované s Ukrajinou.
