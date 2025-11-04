Z trhu sťahujú obľúbený sirup
- DNES - 21:42
- Praha
Dôvodom je možná zmena chuti a vône.
Obchodný reťazec Globus v Českej republike sťahuje z predaja jednu šaržu obľúbeného BIO Datľového sirupu značky Country Life. Ak ste si tento produkt nedávno kúpili, skontrolujte si obal. Reťazec vám vráti peniaze.
Spoločnosť pristúpila k stiahnutiu výrobku z preventívnych dôvodov. Existuje je riziko, že produkt mohol zmeniť svoje senzorické vlastnosti, čo v praxi znamená neštandardnú chuť, vôňu, farbu alebo konzistenciu.
Opatrenie sa týka výhradne jedného konkrétneho balenia a šarže datľového sirupu:
- Názov: BIO SIRUP DATLOVÝ COUNTRY LIFE
- Balenie: 250 ml
- Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT) / Šarža: 31. 07. 2026
- EAN kód: 8595016500177
- Dodávateľ: Econic HUB s.r.o.
Zákazníci, ktorí si výrobok s uvedenou šaržou zakúpili, by ho nemali konzumovať. Môžu ho priniesť späť do ktoréhokoľvek hypermarketu Globus, kde im budú vrátené peniaze v plnej výške.
