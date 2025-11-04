  • Články
Z trhu sťahujú obľúbený sirup

  • DNES - 21:42
  • Praha
Dôvodom je možná zmena chuti a vône.

Obchodný reťazec Globus v Českej republike sťahuje z predaja jednu šaržu obľúbeného BIO Datľového sirupu značky Country Life. Ak ste si tento produkt nedávno kúpili, skontrolujte si obal. Reťazec vám vráti peniaze.

Spoločnosť pristúpila k stiahnutiu výrobku z preventívnych dôvodov. Existuje je riziko, že produkt mohol zmeniť svoje senzorické vlastnosti, čo v praxi znamená neštandardnú chuť, vôňu, farbu alebo konzistenciu.

Opatrenie sa týka výhradne jedného konkrétneho balenia a šarže datľového sirupu:

  • Názov: BIO SIRUP DATLOVÝ COUNTRY LIFE
  • Balenie: 250 ml
  • Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT) / Šarža: 31. 07. 2026
  • EAN kód: 8595016500177
  • Dodávateľ: Econic HUB s.r.o.

Zákazníci, ktorí si výrobok s uvedenou šaržou zakúpili, by ho nemali konzumovať. Môžu ho priniesť späť do ktoréhokoľvek hypermarketu Globus, kde im budú vrátené peniaze v plnej výške.

Zdroj: Info.sk, globus.cz
