Prezident SR pricestoval do Prahy na koncert filharmónie, privítal ho Petr Pavel
Slovenský prezident Peter Pellegrini sa v utorok večer stretol s prezidentom ČR Petrom Pavlom v Obecnom dome v Prahe, kam pricestoval na slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice.
Koná sa pri príležitosti osláv výročí narodenia bývalého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka a slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika. Podľa slovenskej prezidentskej kancelárie sa Pellegrini v Obecnom dome stretne aj so šéfom hnutia ANO Andrejom Babišom, informuje spravodajkyňa TASR.
Rokovanie s Pavlom podľa Pellegriniho potvrdilo obojstranný záujem o posilňovanie vzájomných vzťahov a spolupráce medzi oboma národmi v regionálnej, cezhraničnej, akademickej i vedeckej rovine.
„Slováci aj Česi dnes budujú svoju štátnosť v samostatných republikách. Sme však členmi spoločného európskeho a severoatlantického priestoru. To nám poskytuje priaznivý politický, kultúrny aj bezpečnostný rámec pre rozvoj našich krajín,“ napísal prezident SR na sociálnej sieti. „Zároveň je však bratstvo medzi Slovákmi a Čechmi jedinečným vkladom k tomuto spoločenstvu. Je to náš príspevok k silnejšej a prosperujúcej Európe, postavenej nielen na pevnom hodnotovom základe, ale aj na takýchto priateľských vzťahoch. A je to i záväzok voči mladej generácii. Verím, že aj naďalej budeme hľadať nové impulzy pre rozvoj vzácnych slovensko-českých vzťahov,“ uviedol Pellegrini.
Český prezident v prejave pred diplomatmi, zástupcami vlády, parlamentu, akademického a podnikateľského sektoru a ďalšími hosťami v Obecnom dome podotkol, že koncert je pripomienkou dvoch mužov, bez ktorých by samostatné Československo zrejme nikdy nevzniklo. Pripomenul tiež, že M. R. Štefánika v roku 2023 vyznamenal najvyšším českým vyznamenaním, a to Radom Bieleho leva.
Utorkový večer označil za oslavu mimoriadnosti vzťahov Česka a Slovenska. „Vzťahov medzi krajinami, ktoré spolu trištvrte minulého storočia žili v spoločnom štáte a národov, ktoré majú spoločné nielen to, že navzájom rozumejú svojim jazykom, ale aj históriu, radosti a strasti. Občania očakávajú, že vzťahy medzi našimi krajinami budú čo najlepšie. A úlohou nás, politikov, je vytvárať k tomu čo najlepšie podmienky. A jednou z týchto príležitostí je práve dnešný večer,“ povedal Pavel.
Slávnostný koncert sa koná pod záštitou oboch prezidentov a je vyvrcholením Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. V Obecnom dome sa koná po tretíkrát. Tradícia vznikla v roku 2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a ČR ako aj Československej republiky. Podľa slovenského veľvyslanectva v Česku dramaturgia koncertu odkazuje na vzájomnú kultúrnu prepojenosť krajín. Program tvorí symfonická báseň V Tatrách Vítězslava Nováka inšpirovaná slovenskou krajinou, Burleska pre husle a orchester od Eugena Suchoňa a tiež symfonická báseň Praga od Josefa Suka. Sólistom je slovenský huslista Dalibor Karvay. Filharmonikov vedie český dirigent Tomáš Brauner.
