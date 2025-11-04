  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 4.11.2025Meniny má Karol
Bratislava

Policajti našli na stanici štyri vyhladované a vyčerpané deti, jedno potrebovalo pomoc záchranárov

  • DNES - 21:06
  • Ružomberok
Policajti našli na stanici štyri vyhladované a vyčerpané deti, jedno potrebovalo pomoc záchranárov

Na železničnej stanici ďaleko od domova sa nachádzali štyri deti, ktoré utiekli z domu.

Hliadka polície objavila v pondelok (3. 11.) neskoro večer v čakárni ružomberskej železničnej stanice štyri maloleté deti bez dozoru. Ako sa neskôr ukázalo, boli na úteku z domu už niekoľko dní, hladné a vyčerpané.

Ako informovali mestskí policajti na sociálnej sieti, štvoricu detí spozorovali približne hodinu pred polnocou. Deti boli bez dozoru dospelej osoby, nemali pri sebe žiadne doklady totožnosti a spočiatku nevedeli uviesť presné údaje.

Hliadka ich preto previezla na útvar mestskej polície. „Pretože deti už neboli doma dlhšiu dobu a boli hladné, dali sme im bagety, ktoré sme si predtým kúpili do služby a postarali sme sa aj o ich pitný režim,“ uviedli policajti. Zároveň okamžite kontaktovali pracovníčku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Postupne sa podarilo zistiť, že ide o dve súrodenecké dvojice – dvoch bratov vo veku 14 a 12 rokov z okresu Veľký Krtíš a 12-ročné dievča s 11-ročným bratom z okresu Lučenec.

Podľa ich slov boli na úteku už niekoľko dní. Bratia z okresu Veľký Krtíš boli mimo domova údajne už týždeň, druhá dvojica odišla z domu v sobotu (1.11.). Do Ružomberka sa mali dostať zložitou cestou cez Lučenec, Zvolen, Banskú Bystricu a Vrútky.

Situácia bola natoľko vážna, že k jednému z chlapcov museli privolať záchrannú zdravotnú službu pre emočné vyčerpanie.

Foto: facebook.com/mestskapoliciaruzomberok

„Prípad prevzala kurátorka, ktorá v noci zariadila umiestnenie detí do zariadení - pomohli sme jej s prevozom,“ dodali policajti.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/mestskapoliciaruzomberok
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezident sa stretol s Babišom, potvrdil záujem obnoviť spoločné rokovania vlád

Prezident sa stretol s Babišom, potvrdil záujem obnoviť spoločné rokovania vlád

DNES - 21:51Domáce

Pellegrini Babišovi zagratuloval k víťazstvu a potvrdil záujem Slovenska pokračovať vo formáte spoločných zasadnutí vlád.

Prezident SR pricestoval do Prahy na koncert filharmónie, privítal ho Petr Pavel

Prezident SR pricestoval do Prahy na koncert filharmónie, privítal ho Petr Pavel

DNES - 21:10Domáce

Slovenský prezident Peter Pellegrini sa v utorok večer stretol s prezidentom ČR Petrom Pavlom v Obecnom dome v Prahe, kam pricestoval na slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice.

SHMÚ vydal výstrahu, platí pre celé územie Slovenska

SHMÚ vydal výstrahu, platí pre celé územie Slovenska

DNES - 18:57Domáce

V stredu ráno platí výstraha pre celé územie Slovenska.

Ministerstvo zdravotníctva trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný

Ministerstvo zdravotníctva trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný

DNES - 17:39Domáce

Ministerstvo zdravotníctva SR trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí.

Vosveteit.sk
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšaťNová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligenciaPopulárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zleFyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Putin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôdPutin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôd
POZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniazePOZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniaze
Toto má byť robot, ktorý sa o nás bude starať? Kuchyňu rozmlátil na márne kúsky! Robot budúcnosti sa „zbláznil“Toto má byť robot, ktorý sa o nás bude starať? Kuchyňu rozmlátil na márne kúsky! Robot budúcnosti sa „zbláznil“
Samsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúťSamsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúť
General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?
Nie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo sebaNie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo seba
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP