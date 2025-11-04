Policajti našli na stanici štyri vyhladované a vyčerpané deti, jedno potrebovalo pomoc záchranárov
Na železničnej stanici ďaleko od domova sa nachádzali štyri deti, ktoré utiekli z domu.
Hliadka polície objavila v pondelok (3. 11.) neskoro večer v čakárni ružomberskej železničnej stanice štyri maloleté deti bez dozoru. Ako sa neskôr ukázalo, boli na úteku z domu už niekoľko dní, hladné a vyčerpané.
Ako informovali mestskí policajti na sociálnej sieti, štvoricu detí spozorovali približne hodinu pred polnocou. Deti boli bez dozoru dospelej osoby, nemali pri sebe žiadne doklady totožnosti a spočiatku nevedeli uviesť presné údaje.
Hliadka ich preto previezla na útvar mestskej polície. „Pretože deti už neboli doma dlhšiu dobu a boli hladné, dali sme im bagety, ktoré sme si predtým kúpili do služby a postarali sme sa aj o ich pitný režim,“ uviedli policajti. Zároveň okamžite kontaktovali pracovníčku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Postupne sa podarilo zistiť, že ide o dve súrodenecké dvojice – dvoch bratov vo veku 14 a 12 rokov z okresu Veľký Krtíš a 12-ročné dievča s 11-ročným bratom z okresu Lučenec.
Podľa ich slov boli na úteku už niekoľko dní. Bratia z okresu Veľký Krtíš boli mimo domova údajne už týždeň, druhá dvojica odišla z domu v sobotu (1.11.). Do Ružomberka sa mali dostať zložitou cestou cez Lučenec, Zvolen, Banskú Bystricu a Vrútky.
Situácia bola natoľko vážna, že k jednému z chlapcov museli privolať záchrannú zdravotnú službu pre emočné vyčerpanie.
Foto: facebook.com/mestskapoliciaruzomberok
„Prípad prevzala kurátorka, ktorá v noci zariadila umiestnenie detí do zariadení - pomohli sme jej s prevozom,“ dodali policajti.
