  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 4.11.2025Meniny má Karol
Bratislava

Humanitárne organizácie upozorňujú, že do Pásma Gazy stále neprúdi dosť potravín

  • DNES - 19:41
  • Gaza
Humanitárne organizácie upozorňujú, že do Pásma Gazy stále neprúdi dosť potravín

Humanitárne organizácie v utorok varovali, že aj takmer štyri týždne od uzavretia prímeria v Pásme Gazy sú dodávky humanitárnej pomoci.

S blížiacou sa zimou tiež poukazujú na nedostatok stanov vo vojnou zdevastovanej oblasti, kde státisíce ľudí museli opustiť svoje domovy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa Svetového potravinového programu (WFP) od zavedenia prímeria 10. októbra do Pásma Gazy prúdi iba polovica z predpokladaného množstva potravín. Palestínske organizácie uviedli, že celkový objem doručenej pomoci je štvrtina až tretina z očakávaného množstva.

Izrael tvrdí, že plní svoje záväzky vyplývajúce z dohody o prímerí, ktorá požaduje, aby do Pásma Gazy denne prišlo v priemere 600 nákladných vozidiel s pomocou. Z prípadného nedostatku potravín viní militantov z palestínskeho hnutia Hamas, ktorí podľa neho dodávky pomoci kradnú. Skupina to popiera.

Miestna správa v Pásme Gazy tvrdí, že väčšina nákladných vozidiel pre obmedzenia zavedené Izraelom nedosiahne cieľové miesta a denne sa to podarí iba približne 145 vozidlám.

Hovorkyňa WFP Abeer Etefaová opísala súčasnú situáciu ako preteky s časom. „Potrebujeme úplný prístup. Potrebujeme, aby sa všetko pohybovalo rýchlo,“ povedala. „Blížia sa zimné mesiace. Ľudia stále trpia hladom a ich potreby sú obrovské,“ upozornila.

Od uzavretia prímeria agentúra dodala 20.000 ton potravinovej pomoci, čo je približne polovica množstva na uspokojenie potrieb ľudí, a otvorila 44 z plánovaných 145 distribučných miest.

Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) však napriek komplikáciám minulý týždeň oznámil, že humanitárna situácia sa od polovice októbra v Pásme Gazy zlepšila a počet podvýživených detí klesol o 14 percent. Polovica rodín v Pásme Gazy, najmä na juhu, hlásila lepší prístup k potravinám. Organizácia však upozorňuje, že na severe palestínskeho územia je situácia stále mimoriadne zlá.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Riaditeľom OLAF sa stane Čech, Fiala to vníma ako úspech svojej vlády

Riaditeľom OLAF sa stane Čech, Fiala to vníma ako úspech svojej vlády

DNES - 15:43Zahraničné

Novým generálnym riaditeľom Európskeho úradu pre boj proti podvodom sa stane Čech Petr Klement, ktorý bol od roku 2022 námestníkom európskej najvyššej žalobkyne Laury Kövesiovej.

Putin nariadil vypracovať plán ťažby minerálov vzácnych zemín

Putin nariadil vypracovať plán ťažby minerálov vzácnych zemín

DNES - 15:24Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok nariadil svojej vláde, aby do 1. decembra vypracovala plán ťažby minerálov vzácnych zemín.

Guterres odsúdil porušovanie prímeria v Gaze a pokračujúce násilie v Sudáne

Guterres odsúdil porušovanie prímeria v Gaze a pokračujúce násilie v Sudáne

DNES - 13:47Zahraničné

Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok upozornil na porušenia prímeria v Pásme Gazy. Zároveň vyzval na zastavenie násilia v Sudáne, kde sa podľa neho rýchlo zhoršuje kríza.

Pavel: Duka zanechal výraznú stopu v cirkvi aj spoločnosti a ovplyvnil dobu

Pavel: Duka zanechal výraznú stopu v cirkvi aj spoločnosti a ovplyvnil dobu

DNES - 13:29Zahraničné

Zomrelý český kardinál Dominik Duka podľa prezidenta ČR Petra Pavla ovplyvnil dobu a v českej cirkvi aj spoločnosti zanechal výraznú stopu.

Vosveteit.sk
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligenciaPopulárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zleFyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Putin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôdPutin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôd
POZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniazePOZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniaze
Toto má byť robot, ktorý sa o nás bude starať? Kuchyňu rozmlátil na márne kúsky! Robot budúcnosti sa „zbláznil“Toto má byť robot, ktorý sa o nás bude starať? Kuchyňu rozmlátil na márne kúsky! Robot budúcnosti sa „zbláznil“
Samsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúťSamsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúť
General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?
Nie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo sebaNie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo seba
Francúzsko má prvú cestu, ktorá nabíja autá za jazdy. Elektromobily tam jazdia bez zastávky a batéria sa im sama dobíjaFrancúzsko má prvú cestu, ktorá nabíja autá za jazdy. Elektromobily tam jazdia bez zastávky a batéria sa im sama dobíja
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP