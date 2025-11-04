Humanitárne organizácie upozorňujú, že do Pásma Gazy stále neprúdi dosť potravín
- DNES - 19:41
- Gaza
Humanitárne organizácie v utorok varovali, že aj takmer štyri týždne od uzavretia prímeria v Pásme Gazy sú dodávky humanitárnej pomoci.
S blížiacou sa zimou tiež poukazujú na nedostatok stanov vo vojnou zdevastovanej oblasti, kde státisíce ľudí museli opustiť svoje domovy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa Svetového potravinového programu (WFP) od zavedenia prímeria 10. októbra do Pásma Gazy prúdi iba polovica z predpokladaného množstva potravín. Palestínske organizácie uviedli, že celkový objem doručenej pomoci je štvrtina až tretina z očakávaného množstva.
Izrael tvrdí, že plní svoje záväzky vyplývajúce z dohody o prímerí, ktorá požaduje, aby do Pásma Gazy denne prišlo v priemere 600 nákladných vozidiel s pomocou. Z prípadného nedostatku potravín viní militantov z palestínskeho hnutia Hamas, ktorí podľa neho dodávky pomoci kradnú. Skupina to popiera.
Miestna správa v Pásme Gazy tvrdí, že väčšina nákladných vozidiel pre obmedzenia zavedené Izraelom nedosiahne cieľové miesta a denne sa to podarí iba približne 145 vozidlám.
Hovorkyňa WFP Abeer Etefaová opísala súčasnú situáciu ako preteky s časom. „Potrebujeme úplný prístup. Potrebujeme, aby sa všetko pohybovalo rýchlo,“ povedala. „Blížia sa zimné mesiace. Ľudia stále trpia hladom a ich potreby sú obrovské,“ upozornila.
Od uzavretia prímeria agentúra dodala 20.000 ton potravinovej pomoci, čo je približne polovica množstva na uspokojenie potrieb ľudí, a otvorila 44 z plánovaných 145 distribučných miest.
Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) však napriek komplikáciám minulý týždeň oznámil, že humanitárna situácia sa od polovice októbra v Pásme Gazy zlepšila a počet podvýživených detí klesol o 14 percent. Polovica rodín v Pásme Gazy, najmä na juhu, hlásila lepší prístup k potravinám. Organizácia však upozorňuje, že na severe palestínskeho územia je situácia stále mimoriadne zlá.
