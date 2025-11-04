SHMÚ vydal výstrahu, platí pre celé územie Slovenska
V stredu ráno platí výstraha pre celé územie Slovenska.
V stredu (5. 11.) ráno sa na celom Slovensku môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa od polnoci do 10.00 h. Informuje o tom na svojom webe.
„Miestami sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ priblížili meteorológovia.
Ministerstvo zdravotníctva trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný
Ministerstvo zdravotníctva SR trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí.
Fico o záchrankovom tendri: Predstavitelia Hlasu-SD by mi mali poslať dobrú fľašu vína
Premiéra nevyrušil právny názor generálneho prokurátora na záchrankový tender.
Vo veku 60 rokov zomrel bývalý podpredseda TTSK Pavol Kalman
Vo veku 60 rokov zomrel bývalý podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman.
V Bardejove ukradli žene kabelku z kočíka, škoda presiahla 5700 eur
Polícia vyšetruje trestný čin krádeže, pri ktorom bola poškodenou 34-ročná žena.