Utorok, 4.11.2025
Bratislava

SHMÚ vydal výstrahu, platí pre celé územie Slovenska

V stredu ráno platí výstraha pre celé územie Slovenska.

V stredu (5. 11.) ráno sa na celom Slovensku môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa od polnoci do 10.00 h. Informuje o tom na svojom webe.

Miestami sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ priblížili meteorológovia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Ministerstvo zdravotníctva SR trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí.

