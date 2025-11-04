  • Články
Zákazník našiel nebezpečnú ryžu, obchodný reťazec ju sťahuje z trhu

  • DNES - 20:20
  • Bratislava
Inšpektori potvrdili, že v ryži sa nachádzala pleseň a neodporúčajú ju jesť.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS SR) varuje spotrebiteľov pred obľúbenou ryžou značky K-Classic, ktorú predáva obchodný reťazec Kaufland.

V jednej šarži dlhozrnnej ryže inšpektori potvrdili prítomnosť plesne. Výrobok preto nie je vhodný na ľudskú spotrebu, uvádza ŠVPS SR na svojej stránke.

Z trhu sťahujú dlhozrnnú ryžu parboiled

  • Názov výrobku: K-Classic Langkorn Parboiled Reis
  • Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT): 02/2027
  • Šarža: L:2025N08N88
  • Výrobca: Przedsiebiorstwo Rol–Ryz Sp. z o.o., Poľsko

Foto: svps.sk

Na problém upozornil zákazník, ktorý sa obrátil na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Žiline. Podľa jeho slov ryža zapáchala po plesni, a to v neotvorenom obale aj po uvarení.

Inšpektori na základe podnetu vykonali úradnú kontrolu priamo v obchode a odobrali vzorku na laboratórne testy. Analýza potvrdila podozrenie spotrebiteľa. „Vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu z dôvodu neprijateľnej vône a chuti po plesni,“ uviedla ŠVPS SR vo svojej správe.

Výrobok bol distribuovaný do viacerých predajní siete Kaufland po celom Slovensku. Spotrebitelia by si mali skontrolovať zásoby a v prípade, že vlastnia ryžu z uvedenej šarže, by ju v žiadnom prípade nemali konzumovať. Zákazníci majú právo vrátiť takýto výrobok v mieste nákupu.

Zdroj: Info.sk, svps.sk
