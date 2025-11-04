Ministerstvo zdravotníctva trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí.
O prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže rozhodnúť iba súd. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZ v reakcii na vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
„MZ SR rešpektuje stanovisko Generálnej prokuratúry SR, avšak nemôže sa s ním stotožniť,“ uviedol komunikačný odbor. Tvrdí, že všetky právne závery, ktoré generálna prokuratúra prezentuje, rezort v minulosti zohľadnil. Všetky zverejňované právne pochybnosti ministerstvo podľa vlastných slov vyriešilo a podložilo aj platnou judikatúrou slovenských, ako aj európskych súdov.
Žilinka informoval, že MZ postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Zároveň podal protesty prokurátora. Opozícia v tejto súvislosti žiada odchod Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie ministra zdravotníctva.
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.
SHMÚ vydal výstrahu, platí pre celé územie Slovenska
V stredu ráno platí výstraha pre celé územie Slovenska.
Fico o záchrankovom tendri: Predstavitelia Hlasu-SD by mi mali poslať dobrú fľašu vína
Premiéra nevyrušil právny názor generálneho prokurátora na záchrankový tender.
Vo veku 60 rokov zomrel bývalý podpredseda TTSK Pavol Kalman
Vo veku 60 rokov zomrel bývalý podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman.
V Bardejove ukradli žene kabelku z kočíka, škoda presiahla 5700 eur
Polícia vyšetruje trestný čin krádeže, pri ktorom bola poškodenou 34-ročná žena.