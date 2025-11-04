Ministerstvo zdravotníctva trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný

  • Články
Bratislava

  DNES - 17:39
  • Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí.

O prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže rozhodnúť iba súd. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZ v reakcii na vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

MZ SR rešpektuje stanovisko Generálnej prokuratúry SR, avšak nemôže sa s ním stotožniť,“ uviedol komunikačný odbor. Tvrdí, že všetky právne závery, ktoré generálna prokuratúra prezentuje, rezort v minulosti zohľadnil. Všetky zverejňované právne pochybnosti ministerstvo podľa vlastných slov vyriešilo a podložilo aj platnou judikatúrou slovenských, ako aj európskych súdov.

Žilinka informoval, že MZ postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Zároveň podal protesty prokurátora. Opozícia v tejto súvislosti žiada odchod Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie ministra zdravotníctva.

Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.

Zdroj: Info.sk, TASR
