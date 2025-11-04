  • Články
Riaditeľom OLAF sa stane Čech, Fiala to vníma ako úspech svojej vlády

  • DNES - 15:43
  • Praha/Brusel
Riaditeľom OLAF sa stane Čech, Fiala to vníma ako úspech svojej vlády

Novým generálnym riaditeľom Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) sa stane Čech Petr Klement, ktorý bol od roku 2022 námestníkom európskej najvyššej žalobkyne Laury Kövesiovej.

Prvýkrát sa tak šéfom protikorupčného úradu stane zástupca ČR. V utorok o tom informovalo české ministerstvo spravodlivosti. Klementov úspech ocenil končiaci premiér Petr Fiala, ktorý ho vníma aj ako ocenenie svojej vlády, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa rezortu spravodlivosti má Klement povesť nezávislého profesionála, ktorý na čelo OLAF prinesie rozsiahle skúsenosti z oblasti trestného stíhania a ochrany finančných záujmov EÚ. Jeho úspech vyzdvihla aj najvyššia štátna zástupkyňa v ČR Lenka Bradáčová. Podľa stanice ČT24 uviedla, že výber Klementa za šéfa OLAF vníma ako mimoriadnu prestíž nielen pre české štátne zastupiteľstvo, ale pre celú ČR.

Fiala podotkol, že český kandidát uspel napriek silnej konkurencii. „Opäť sa preukazuje, že Česko má kvalitných kandidátov, ktorí majú EÚ čo ponúknuť. Je to tiež ocenenie našej vlády a doterajšieho úsilia o posilnenie postavenia Česka ako modernej proeurópskej krajiny, ktorá sa podieľa na dôležitých rozhodnutiach a dokáže v Bruseli presadzovať svoje záujmy,“ uviedol Fiala.

OLAF vyšetruje podvody, korupciu a ďalšiu nezákonnú činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy EÚ, a to ako v európskych inštitúciách, tak aj v členských štátoch. Zaisťuje tiež ochranu európskeho rozpočtu a spolupracuje s národnými orgánmi a medzinárodnými partnermi v boji proti organizovanému zločinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
