  • DNES - 15:24
  • Moskva
Putin nariadil vypracovať plán ťažby minerálov vzácnych zemín

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok nariadil svojej vláde, aby do 1. decembra vypracovala plán ťažby minerálov vzácnych zemín.

Okrem toho majú ministri prijať opatrenia na rozvoj dopravných spojení na ruských hraniciach s Čínou a Severnou Kóreou. Uvádza sa to na webovej stránke Kremľa, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a magazínu Politico.

Vzácne zeminy majú v súčasnosti strategický význam v medzinárodnom obchode - sú nevyhnutné na výrobu automobilov, polovodičov a tiež vojenského vybavenia. Ide o základné zložky takmer vo všetkých moderných zariadeniach od smartfónov až po veterné turbíny. Pre technológiu a energetickú bezpečnosť sú považované za kľúčové.

Putin vyzval, aby bol do začiatku budúceho mesiaca pripravený akčný plán „pre dlhodobý rozvoj ťažby a výroby vzácnych zemín,“ informovala ruská agentúra TASS. Nariadil tiež, aby medzi dopravné spojenia patrili dva existujúce železničné mosty spájajúce Rusko a Čínu a plánovaný nový most do Severnej Kórey, ktorý by mal byť podľa neho uvedený do prevádzky v roku 2026.

Rusko sa podľa Politico podieľa iba približne jedným percentom na celosvetovej produkcii vzácnych zemín napriek tomu, že na svojom území má rozsiahle ložiská. Kremeľ odhaduje, že Rusko má zásoby 15 vzácnych zemín v celkovom objeme 28,5 milióna ton.

V globálnom dodávateľskom reťazci týchto surovín dominuje Čína, čo zvyšuje zraniteľnosť ostatných krajín voči prerušeniu dodávok. EÚ je v oblasti dodávok vzácnych zemín takmer z 99 percent závislá od Číny, túto závislosť sa však snaží znižovať.

Americký prezident Donald Trump v apríli podpísal s Ukrajinou dohodu, ktorá dáva Spojeným štátom prednostný prístup k novým ukrajinským obchodom s nerastnými surovinami a ktorá zriadila spoločný Americko-ukrajinského investičný fond obnovy.

Vo februári, keď Washington a Kyjev o dohode rokovali, Putin vyhlásil, že je ochotný ponúknuť USA prístup k vzácnym minerálom, a to aj z Ruskom okupovaného ukrajinského územia.

Zdroj: Info.sk, TASR
