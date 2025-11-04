Vo veku 60 rokov zomrel bývalý podpredseda TTSK Pavol Kalman
Vo veku 60 rokov zomrel bývalý podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Pavol Kalman.
Od roku 2014 bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Senici (MsZ) a aktívne pracoval v mestskom výbore, bol tiež členom komisií pri MsZ i mestskej rade. Samospráva o tom v utorok informovala na svojom webe.
Kalman vyštudoval aplikovanú kybernetiku, robotiku a riadiace systémy na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil v technických a manažérskych pozíciách. Ako uviedlo mesto, venoval sa aj regionálnej politike ako poslanec TTSK. Bol tiež predsedom Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavského kraja. Koncom leta oslávil 60. narodeniny.
Z komunikačného oddelenia TTSK informovali, že náhle podľahol ťažkej chorobe. Kraj vyvesil na svoju budovu na Starohájskej v Trnave čiernu vlajku. Predseda TTSK Jozef Viskupič vyjadril rodine a blízkym úprimnú sústrasť. „Miloval Záhorie. Úzko sme spolupracovali. Medzi najväčšie úspechy patrí založenie krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorej bol predsedom a prostredníctvom ktorej sa nám podarilo zatraktívniť kraj pre návštevníkov. Je naším záväzkom pokračovať v tomto úsilí,“ uviedol.
