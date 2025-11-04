  • Články
  • DNES - 14:24
  • Senica
Vo veku 60 rokov zomrel bývalý podpredseda TTSK Pavol Kalman

Vo veku 60 rokov zomrel bývalý podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Pavol Kalman.

Od roku 2014 bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Senici (MsZ) a aktívne pracoval v mestskom výbore, bol tiež členom komisií pri MsZ i mestskej rade. Samospráva o tom v utorok informovala na svojom webe.

Kalman vyštudoval aplikovanú kybernetiku, robotiku a riadiace systémy na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil v technických a manažérskych pozíciách. Ako uviedlo mesto, venoval sa aj regionálnej politike ako poslanec TTSK. Bol tiež predsedom Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavského kraja. Koncom leta oslávil 60. narodeniny.

Z komunikačného oddelenia TTSK informovali, že náhle podľahol ťažkej chorobe. Kraj vyvesil na svoju budovu na Starohájskej v Trnave čiernu vlajku. Predseda TTSK Jozef Viskupič vyjadril rodine a blízkym úprimnú sústrasť. „Miloval Záhorie. Úzko sme spolupracovali. Medzi najväčšie úspechy patrí založenie krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorej bol predsedom a prostredníctvom ktorej sa nám podarilo zatraktívniť kraj pre návštevníkov. Je naším záväzkom pokračovať v tomto úsilí,“ uviedol.

Zdroj: Info.sk, TASR
