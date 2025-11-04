V Bardejove ukradli žene kabelku z kočíka, škoda presiahla 5700 eur
Polícia vyšetruje trestný čin krádeže, pri ktorom bola poškodenou 34-ročná žena.
V Bardejove počas prechádzky mala uloženú svoju kabelku v úložnom priestore kočíka. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Jana Ligdayová, nepozornosť ženy využil páchateľ a kabelku jej odcudzil.
„Žena v nej mala peňaženku, mobilný telefón, kozmetiku i ďalšie osobné veci. Poškodená škodu vyčíslila na 5770 eur,“ doplnila hovorkyňa.
