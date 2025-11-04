  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 4.11.2025Meniny má Karol
15°Bratislava

Šéfovia PS, SaS, KDH a Demokratov sa dohodli na konzultáciách o budúcej spolupráci

  • DNES - 13:04
  • Bratislava
Šéfovia PS, SaS, KDH a Demokratov sa dohodli na konzultáciách o budúcej spolupráci

Predsedovia opozičných strán PS, SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov sa v utorok stretli na rokovaní o budúcej spolupráci.

Dohodli sa na konzultáciách o programových prioritách s cieľom hľadať prieniky. Podľa šéfa PS Michala Šimečku treba prekonať krízu, v ktorej bola spolupráca strán po hlasovaní o Ústave SR. Predseda SaS Branislav Gröhling zase verí, že utorkové stretnutie bude prvým krokom pre budúce programové vyhlásenie vlády, ktoré prinesie reštart Slovenska.

Predsedovia štyroch opozičných strán si vymenili pohľady na aktuálnu politickú a spoločenskú situáciu. Zhodli sa na spoločnom cieli - demokratickým spôsobom vymeniť vládu Roberta Fica,“ uviedli lídri v spoločnom vyhlásení, ktoré TASR zaslali z mediálneho oddelenia PS. Okrem Šimečku a Gröhlinga boli na stretnutí predseda KDH Milan Majerský a šéf Demokratov Jaroslav Naď.

Štyri opozičné strany avizujú vzájomné konzultácie o programových prioritách v oblastiach, ako sú verejné financie a hospodárska politika, zahraničná politika, decentralizácia, spravodlivosť, obrana, zdravotníctvo, životné prostredie, vzdelávanie či pôdohospodárstvo „s cieľom hľadať prieniky pre budúcu spoluprácu“.

Podľa šéfa PS sa musia spolu rozprávať o odbornej a stabilnej spolupráci, o budúcnosti Slovenska po demokratickej výmene vlády Roberta Fica (Smer-SD). „Všetci vieme, že naša spolupráca bola po hlasovaní o ústave v kríze, musíme ju prekonať a rozprávať sa ako ďalej. Toto je dobrý začiatok,“ napísal Šimečka na sociálnej sieti.

Gröhling šiel podľa svojich slov na rokovanie s cieľom dať hodnotové otázky a zamerať sa na to, čo strany spája. „Ľudí netrápia zástupné témy, chcú mať viac peňazí v peňaženkách, chcú fungujúce zdravotníctvo a bezpečnú krajinu. Už vo februári sme v SaS predstavili našu víziu pre dokument, ktorý môže byť základom budúceho programového vyhlásenia vlády. Naším cieľom je ukázať, že sme pripravení a vieme vládnuť,“ informoval šéf SaS na sociálnej sieti.

KDH má podľa Majerského jasný plán, ako zlepšiť život na Slovensku. „A s tým som prišiel aj na stretnutie predsedov štyroch opozičných strán. KDH je pripravené pracovať na tom, aby sa rodiny, zamestnávatelia, živnostníci a všetci obyvatelia mali na Slovensku lepšie,“ napísal na sociálnej sieti. Vláda Roberta Fica podľa neho neprináša zlepšenia životov ľudí. Na zmenu je preto podľa neho potrebná spolupráca opozície.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Bardejove ukradli žene kabelku z kočíka, škoda presiahla 5700 eur

V Bardejove ukradli žene kabelku z kočíka, škoda presiahla 5700 eur

DNES - 13:54Domáce

Polícia vyšetruje trestný čin krádeže, pri ktorom bola poškodenou 34-ročná žena.

Znepokojené matky vyzvali prezidenta, aby nepodpísal novelu o cestnej premávke

Znepokojené matky vyzvali prezidenta, aby nepodpísal novelu o cestnej premávke

DNES - 13:49Domáce

Občianske združenie Znepokojené matky vyzvalo prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby vetoval novelu zákona o cestnej premávke, za ktorou stojí poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Vážny.

MZ sa k záveru GP o záchrankovom tendri vyjadrí až po jeho oficiálnom doručení

MZ sa k záveru GP o záchrankovom tendri vyjadrí až po jeho oficiálnom doručení

DNES - 12:47Domáce

Ministerstvo zdravotníctva zaujme stanovisko k informácii Maroša Žilinku o záchrankovom tendri až po oficiálnom doručení správy Generálnej prokuratúry SR o celom priebehu výberového konania od jeho vyhlásenia.

Lekár nafúkal počas služby takmer štyri promile, čelí obvineniu

Lekár nafúkal počas služby takmer štyri promile, čelí obvineniu

DNES - 12:27Domáce

Lekár v Levoči nafúkal počas služby takmer štyri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 39-ročného muža podrobili dychovej skúške vo štvrtok (30. 10.) ráno.

Vosveteit.sk
POZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniazePOZOR! Zo zahraničia dorazili na Slovensko dva zákerné vírusy BankBot-YNRK a DeliveryRAT. Stačí sekunda a majú tvoje peniaze
Toto má byť robot, ktorý sa o nás bude starať? Kuchyňu rozmlátil na márne kúsky! Robot budúcnosti sa „zbláznil“Toto má byť robot, ktorý sa o nás bude starať? Kuchyňu rozmlátil na márne kúsky! Robot budúcnosti sa „zbláznil“
Samsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúťSamsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúť
General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?
Nie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo sebaNie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo seba
Francúzsko má prvú cestu, ktorá nabíja autá za jazdy. Elektromobily tam jazdia bez zastávky a batéria sa im sama dobíjaFrancúzsko má prvú cestu, ktorá nabíja autá za jazdy. Elektromobily tam jazdia bez zastávky a batéria sa im sama dobíja
Ozempic a Wegovy majú ďalší účinok na ľudské telo, o ktorom sa doteraz nevedelo. Vedci hovoria o prelome v medicíneOzempic a Wegovy majú ďalší účinok na ľudské telo, o ktorom sa doteraz nevedelo. Vedci hovoria o prelome v medicíne
Tesla Roadster 2.0 má prísť ešte tento rok. Musk tvrdí, že bude šialenejšia než všetky Bondove autáTesla Roadster 2.0 má prísť ešte tento rok. Musk tvrdí, že bude šialenejšia než všetky Bondove autá
Varovali nás, že tento deň príde: Počítač, ktorý rozmýšľa ako človek, je realitou. čo to znamená pre ľudstvo?Varovali nás, že tento deň príde: Počítač, ktorý rozmýšľa ako človek, je realitou. čo to znamená pre ľudstvo?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP