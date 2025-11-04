  • Články
Peter Kmec: SR sa nachádza v pasci stredného príjmu, východiskom je digitalizácia

  • DNES - 13:01
  • Bratislava
Slovensko sa nachádza v tzv. pasci stredného príjmu a jedinou cestou je transformovať slovenskú ekonomiku z modelu lacnej pracovnej sily a kvantity zahraničných investícií na vyššiu kvalifikovanú pracovnú silu a kvalitnejšie zahraničné investície.

Uviedol to na tlačovej konferencii Inštitútu slobody a podnikania podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) v reakcii na aktuálny rebríček digitálnej konkurencieschopnosti švajčiarskeho Inštitútu pre rozvoj manažmentu (IMD), o ktorom informoval ISP.

Slovensko nie je ideálne, ale je to výzva, ako transformovať slovenskú ekonomiku, ktorá sa nachádza na križovatke. Doteraz sme žili viac-menej z kvantity zahraničných investícií, ktoré boli postavené na nízkej cene a dostupnosti pracovnej sily. Spolu s tým, že sa Slovensko integrovalo do západoeurópskych a transatlantických štruktúr, tak sa u nás vytvorilo veľmi vhodné podnikateľské prostredie na to, aby zahraniční investori presúvali niektoré svoje výrobné kapacity z náročnejších trhov a ekonomík na Slovensko a vo všeobecnosti do strednej Európy,“ priblížil Kmec.

Tento model sa však podľa neho vyčerpal. „Slovensko sa nachádza v tzv. pasci stredného príjmu. Jediná cesta je transformovať našu ekonomiku z modelu lacnej pracovnej sily a kvantity zahraničných investícií na vyššiu kvalifikovanú pracovnú silu a kvalitnejšie zahraničné investície,“ podčiarkol Kmec.

Pasca stredného príjmu je podľa neho veľmi zložitý model, z ktorého sa ťažko dostáva. „Index digitálnej konkurencieschopnosti nám veľmi výstižne ukazuje, kde Slovensko musí zabrať, pretože toto je cesta transformácie slovenskej ekonomiky,“ zdôraznil. V rámci plánu obnovy z balíka 6,4 miliardy eur Slovensko muselo podľa Kmeca na digitalizáciu vyčleniť 20 %.

Snažíme sa vytvoriť také prostredie, aby motivovalo nielen verejný, ale aj súkromný sektor, aby začal viac inovovať prostredníctvom digitálnej transformácie,“ doplnil.

Dodal, že do roku 2030 má Slovensko ambíciu dosiahnuť 2 % HDP na podporu vedy, výskumu a inovácií. „Momentálne sa nachádzame na úrovni 1,04 %. Pripomeniem, že priemer EÚ je 2,2 %. Slovensko má ambíciu z verejných zdrojov vyčleňovať 0,8 % z HDP a zo súkromných zdrojov by malo z celkového balíka dvoch percent plynúť 1,2 %. Najväčšia výzva je začať motivovať a povzbudzovať súkromný sektor, aby začal investovať viac. Dnes sa súkromný sektor nachádza niekde na úrovni 0,5 % resp. O,6 %. Takže súkromný sektor musí výrazne zabrať a navýšiť svoju alokáciu o 100 %,“ uzavrel Kmec.

Inštitút slobody a podnikania v utorok informoval, že v aktuálnom rebríčku digitálnej konkurencieschopnosti švajčiarskeho Inštitútu pre rozvoj manažmentu kleslo Slovensko o päť priečok na 57. miesto zo 69 hodnotených krajín. Prvé miesta obsadili Švajčiarsko, USA a Singapur, ostatné krajiny Vyšehradskej štvorky sa umiestnili pred Slovenskom. Inštitút slobody a podnikania na rebríčku spolupracoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
