MZ sa k záveru GP o záchrankovom tendri vyjadrí až po jeho oficiálnom doručení

  • DNES - 12:47
  • Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zaujme stanovisko k informácii generálneho prokurátora Maroša Žilinku o záchrankovom tendri až po oficiálnom doručení správy Generálnej prokuratúry (GP) SR o celom priebehu výberového konania od jeho vyhlásenia.

Pre TASR to uviedol komunikačný odbor MZ. Žilinka v utorok informoval, že MZ postupovalo pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi.

MZ SR na základe zverejnenej informácie GP na sociálnej sieti čaká na oficiálne doručenie správy GP o celom priebehu výberového konania od jeho vyhlásenia. Po oboznámení sa s ňou zaujmeme stanovisko,“ reagoval pre TASR komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.

Žilinka priblížil, že v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) postupovalo MZ v rozpore so zákonmi, keď napríklad ako správny orgán nerešpektovalo zákonný príkaz, podľa ktorého je pri vydávaní povolení viazaný výsledkom výberového konania. MZ tiež podľa GP SR konalo bez opory v zákone. Žilinka zároveň poukázal na to, že Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR rozhodlo o zrušení výberového konania bez právneho základu a bez zákonnej právomoci.

Operačné stredisko vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií ZZS. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Opozičné politické strany v reakcii na rozhodnutie GP SR vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) na odchod z funkcie.

Zdroj: Info.sk, TASR
