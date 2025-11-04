MZ sa k záveru GP o záchrankovom tendri vyjadrí až po jeho oficiálnom doručení
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zaujme stanovisko k informácii generálneho prokurátora Maroša Žilinku o záchrankovom tendri až po oficiálnom doručení správy Generálnej prokuratúry (GP) SR o celom priebehu výberového konania od jeho vyhlásenia.
Pre TASR to uviedol komunikačný odbor MZ. Žilinka v utorok informoval, že MZ postupovalo pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi.
„MZ SR na základe zverejnenej informácie GP na sociálnej sieti čaká na oficiálne doručenie správy GP o celom priebehu výberového konania od jeho vyhlásenia. Po oboznámení sa s ňou zaujmeme stanovisko,“ reagoval pre TASR komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.
Žilinka priblížil, že v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) postupovalo MZ v rozpore so zákonmi, keď napríklad ako správny orgán nerešpektovalo zákonný príkaz, podľa ktorého je pri vydávaní povolení viazaný výsledkom výberového konania. MZ tiež podľa GP SR konalo bez opory v zákone. Žilinka zároveň poukázal na to, že Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR rozhodlo o zrušení výberového konania bez právneho základu a bez zákonnej právomoci.
Operačné stredisko vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií ZZS. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Opozičné politické strany v reakcii na rozhodnutie GP SR vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) na odchod z funkcie.
V Bardejove ukradli žene kabelku z kočíka, škoda presiahla 5700 eur
Polícia vyšetruje trestný čin krádeže, pri ktorom bola poškodenou 34-ročná žena.
Znepokojené matky vyzvali prezidenta, aby nepodpísal novelu o cestnej premávke
Občianske združenie Znepokojené matky vyzvalo prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby vetoval novelu zákona o cestnej premávke, za ktorou stojí poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Vážny.
Šéfovia PS, SaS, KDH a Demokratov sa dohodli na konzultáciách o budúcej spolupráci
Predsedovia opozičných strán PS, SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov sa v utorok stretli na rokovaní o budúcej spolupráci.
Lekár nafúkal počas služby takmer štyri promile, čelí obvineniu
Lekár v Levoči nafúkal počas služby takmer štyri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 39-ročného muža podrobili dychovej skúške vo štvrtok (30. 10.) ráno.