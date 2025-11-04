Šaško by mal podľa opozície po rozhodnutí GP pri záchrankovom tendri odstúpiť
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) by mal podľa opozície po rozhodnutí Generálnej prokuratúry (GP) SR o nezákonnosti ukončenia záchrankového tendra odstúpiť z funkcie. Vyplýva to z vyjadrení zástupcov PS, SaS, KDH, Za ľudí i Hnutia Slovensko.
„To, čo sme hovorili od začiatku, že minister zdravotníctva Kamil Šaško koná nezákonným spôsobom pri záchrankovom tendri, dnes potvrdil aj generálny prokurátor. Vyzývame preto predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby voči ministrovi zdravotníctva vyvodil politickú zodpovednosť,“ vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský (KDH). Rovnako vyzýva premiéra, aby začal riešiť, čo bude so záchrannou zdravotnou službou, do ktorej ministerstvo prinieslo chaos.
Rovnako poslanec Oskar Dvořák (PS) vyzýva predsedu vlády, aby Šaška odvolal. „Rozhodnutie generálneho prokurátora Maroša Žilinku potvrdilo, že zrušenie tendra na záchranky bolo nezákonné a neplatné. Znamená to, že pôvodné kšefty za dve miliardy eur pre kamarátov ministra Šaška sú stále na stole. Buď je teda minister tak neschopný, že nedokáže poriadne zrušiť ani tender, alebo vedel, čo robí a urobil to naschvál,“ vyhlásil s tým, že Šaško na svojom mieste nemá čo robiť. Ohrozuje podľa neho zdravie ľudí aj peniaze daňových poplatníkov. V tejto súvislosti podotkol, že pôvodní úspešní uchádzači v tendri sa môžu súdiť so štátom a žiadať odškodné.
Líder SaS Branislav Gröhling si myslí, že Šaško mal už dávno podať demisiu. Pýta sa, aký je minister zdravotníctva, keď nevie vyhlásiť transparentný tender a ani ho v súlade so zákonom zrušiť. „Pochybil dvakrát - ani správne nevypísal tender a ani ho správne nevedel zrušiť,“ skonštatoval. Poslanec za SaS Tomáš Szalay ministra skritizoval, že pri kľúčovom tendri postupoval v rozpore so zákonom a klamal verejnosť, pričom jeho rozhodnutie podľa GP spôsobilo škodu. „To nie je chyba z neznalosti, to je hrubé pošliapanie pravidiel. Zodpovednosť musí byť vyvodená, a to nielen politická. Konaním Kamila Šaška by sa mali zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní,“ dodal.
Po Šaškovom odchode z funkcie volá aj Hnutie Slovensko. „Záchrankový tender za viac ako dve miliardy eur v réžii strany Hlas-SD je historicky najväčším škandálom v zdravotníctve. (...) Po dnešnom rozhodnutí generálneho prokurátora má minister zdravotníctva Kamil Šaško jedinú možnosť, odstúpiť a navždy zmiznúť z politiky,“ reagovalo.
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyzýva premiéra, aby situáciu okamžite riešil odňatím rezortu zdravotníctva strane Hlas-SD a inštaloval do vedenia ministerstva odborný a krízový manažment. „Chaos, netransparentnosť, prepojenia na stranu Hlas a nezákonnosť, o ktorej najnovšie hovorí dokonca už aj Maroš Žilinka, až sem dobačovala strana Hlas záchrankový tender za dve miliardy eur,“ skonštatovala.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) v rozpore so zákonmi. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že boli podané protesty prokurátora. Rezort pre TASR reagoval, že zaujme stanovisko po oboznámení sa s oficiálne doručenou správou GP o celom priebehu výberového konania od jeho vyhlásenia.
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.
MZ sa k záveru GP o záchrankovom tendri vyjadrí až po jeho oficiálnom doručení
Ministerstvo zdravotníctva zaujme stanovisko k informácii generálneho prokurátora o záchrankovom tendri až po oficiálnom doručení správy Generálnej prokuratúry SR o celom priebehu výberového konania od jeho vyhlásenia.
Lekár nafúkal počas služby takmer štyri promile, čelí obvineniu
Lekár v Levoči nafúkal počas služby takmer štyri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 39-ročného muža podrobili dychovej skúške vo štvrtok (30. 10.) ráno.
Žilinka: MZ postupovalo pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi
Ministerstvo zdravotníctva SR postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonom.
Hasiči zasahovali pri požiari prevádzky v Košiciach, ošetrili dvoch ľudí
Hasiči v utorok skoro ráno zasahovali pri požiari prevádzky na ulici Protifašistických bojovníkov v Košiciach.