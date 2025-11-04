  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 4.11.2025Meniny má Karol
12°Bratislava

Taliansko: Podozrivý z účasti na útoku na plynovody Nord Stream začal hladovku

  • DNES - 10:29
  • Rím/Moskva
Taliansko: Podozrivý z účasti na útoku na plynovody Nord Stream začal hladovku

Ukrajinec Serhij Kuznecov, ktorého Nemecko podozrieva z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori v roku 2022 a bol zadržaný v Taliansku, začal vo väzbe hladovku. V utorok to oznámil jeho právnik Nicola Canestrini, informuje agentúra APA.

Môj klient od piatku odmieta prijímať stravu, aby dosiahol rešpektovanie svojich základných práv, najmä práva na primeranú výživu, dôstojné podmienky vo väzbe a rovnaké zaobchádzanie s ostatnými väzňami, pokiaľ ide o návštevy rodinných príslušníkov a prístup k informáciám,“ uviedol Canestrini v tlačovej správe.

Právnik zadržaného Ukrajinca tvrdí, že od svojho zatknutia v auguste nedostáva stravu zodpovedajúcu jeho zdravotnému stavu. Hladovku označil za alarmujúci signál. „Nikto by nemal byť nútený uchýliť sa ku krajným krokom, aby dosiahol uznanie svojich základných práv,“ konštatoval Canestrini. Zároveň vyzval správu väzníc a talianske ministerstvo spravodlivosti na zabezpečenie väzobných podmienok, ktoré budú v súlade s ústavou a medzinárodnými normami.

Súd v Bologni 27. októbra opätovne umožnil vydať Kuznecova do Nemecka. Prvýkrát tak urobil už v septembri, Ukrajinec sa však odvolal na kasačný súd. Ten odvolaniu vyhovel so zdôvodnením, že počas súdneho konania po zatknutí 49-ročného Kuznecova boli porušené jeho práva.

Kuznecovov právnik sa proti verdiktu súdu v Bologni odvolal na taliansky najvyšší súd. Jeho mandant dovtedy zostane vo väzbe.

Ukrajinca zatkli 21. augusta v rekreačnej chate v San Clemente neďaleko Rimini, v ktorej dovolenkoval so svojou rodinou, na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom. Nemecká Spolková prokuratúra ho obvinila zo spôsobenia výbuchu a sabotáže. Podľa nej bol súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm ležiaceho v Baltskom mori.

Kuznecov bol údajne koordinátorom celej akcie. Oba plynovody boli v čase útoku natlakované plynom, ale v dôsledku invázie ruských síl na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, ho neprepravovali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Do USA príde saudskoarabský korunný princ, v Bielom dome sa stretne s Trumpom

Do USA príde saudskoarabský korunný princ, v Bielom dome sa stretne s Trumpom

DNES - 6:19Zahraničné

Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán sa v rámci oficiálnej pracovnej návštevy Spojených štátov 18. novembra stretne v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Vo veku 82 rokov zomrel kardinál Dominik Duka

Vo veku 82 rokov zomrel kardinál Dominik Duka

DNES - 6:19Zahraničné

Kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup a politický väzeň, zomrel v noci na utorok vo veku 82 rokov.

Zomrela herečka Diane Laddová, mala 89 rokov

Zomrela herečka Diane Laddová, mala 89 rokov

DNES - 5:43Zahraničné

Vo veku 89 rokov zomrela americká herečka Diane Laddová, ktorá bola za svoju kariéru trikrát nominovaná na Oscara a získala prestížne ocenenie Zlatý glóbus.

Robotník, ktorého vytiahli spod trosiek zrútenej veže, v nemocnici zomrel

Robotník, ktorého vytiahli spod trosiek zrútenej veže, v nemocnici zomrel

DNES - 5:33Zahraničné

Robotník, ktorého v pondelok po niekoľkohodinovej záchrannej operácie vyslobodili spod trosiek čiastočne zrútenej stredovekej veže v centre talianskej metropoly Rím, zomrel na následky svojich zranení v nemocnici.

Vosveteit.sk
Samsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúťSamsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúť
General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?
Nie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo sebaNie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo seba
Francúzsko má prvú cestu, ktorá nabíja autá za jazdy. Elektromobily tam jazdia bez zastávky a batéria sa im sama dobíjaFrancúzsko má prvú cestu, ktorá nabíja autá za jazdy. Elektromobily tam jazdia bez zastávky a batéria sa im sama dobíja
Ozempic a Wegovy majú ďalší účinok na ľudské telo, o ktorom sa doteraz nevedelo. Vedci hovoria o prelome v medicíneOzempic a Wegovy majú ďalší účinok na ľudské telo, o ktorom sa doteraz nevedelo. Vedci hovoria o prelome v medicíne
Tesla Roadster 2.0 má prísť ešte tento rok. Musk tvrdí, že bude šialenejšia než všetky Bondove autáTesla Roadster 2.0 má prísť ešte tento rok. Musk tvrdí, že bude šialenejšia než všetky Bondove autá
Varovali nás, že tento deň príde: Počítač, ktorý rozmýšľa ako človek, je realitou. čo to znamená pre ľudstvo?Varovali nás, že tento deň príde: Počítač, ktorý rozmýšľa ako človek, je realitou. čo to znamená pre ľudstvo?
November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!
Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšieAk si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP