Jozef Mikloško: Vetovanie zákona o hazarde bol zodpovedný a veľmi potrebný krok
- DNES - 10:12
- Bratislava
Rozhodnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho nepodpísať novelu zákona o hazardných hrách je zodpovedný a veľmi potrebný krok v prospech ochrany detí a mladých ľudí.
V utorok to uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško. Pripomenul, že hazardné hry patria medzi najťažšie nelátkové závislosti a deti i mladí ľudia im najrýchlejšie podliehajú často s celoživotnými následkami.
„Prezident jasne poukázal na to, že zákon neprimerane zasahuje do právomocí miest a obcí a nedostatočne chráni ich obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami hazardu,“ uviedol Mikloško. Zdôraznil, že novela zákona zásadne oslabuje demokratické princípy samospráv, a tiež podkopáva úsilie chrániť deti pred nelátkovými závislosťami, medzi ktorými majú významnú pozíciu práve hazardné hry.
Posilňovanie hazardu je podľa komisára deštrukciou voči mladej generácii. Štát namiesto obmedzovania rizík nemôže priamo vytvárať prostredie, v ktorom sa hazard stáva dostupnejším a to dokonca proti vôli občanov a miestnych samospráv. „Preto vítam a oceňujem, že prezident využil svoje právo veta a pri svojom rozhodovaní dal prednosť ochrane zdravia a stability rodín pred obchodnými záujmami hazardného priemyslu,“ dodal Mikloško.
Nech už sú príjmy pre štátnu kasu akékoľvek, nemôžeme podľa komisára pre deti tento argument klásť na vyššie miesto ako deti a mládež. Mikloško vyzval poslancov Národnej rady SR, aby na toto mysleli najmä v čase, keď podľa neho čelíme rekordnému nárastu problémov duševného zdravia, depresií či závislostí u detí. „Hazard nikdy nebol a nikdy nebude cestou k rozvoju spoločnosti. Deti a ich budúcnosť sú budúcnosťou tejto krajiny a musia byť nad biznisom,“ zakončil.
