  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 4.11.2025Meniny má Karol
12°Bratislava

Jozef Mikloško: Vetovanie zákona o hazarde bol zodpovedný a veľmi potrebný krok

  • DNES - 10:12
  • Bratislava
Jozef Mikloško: Vetovanie zákona o hazarde bol zodpovedný a veľmi potrebný krok

Rozhodnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho nepodpísať novelu zákona o hazardných hrách je zodpovedný a veľmi potrebný krok v prospech ochrany detí a mladých ľudí.

V utorok to uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško. Pripomenul, že hazardné hry patria medzi najťažšie nelátkové závislosti a deti i mladí ľudia im najrýchlejšie podliehajú často s celoživotnými následkami.

Prezident jasne poukázal na to, že zákon neprimerane zasahuje do právomocí miest a obcí a nedostatočne chráni ich obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami hazardu,“ uviedol Mikloško. Zdôraznil, že novela zákona zásadne oslabuje demokratické princípy samospráv, a tiež podkopáva úsilie chrániť deti pred nelátkovými závislosťami, medzi ktorými majú významnú pozíciu práve hazardné hry.

Posilňovanie hazardu je podľa komisára deštrukciou voči mladej generácii. Štát namiesto obmedzovania rizík nemôže priamo vytvárať prostredie, v ktorom sa hazard stáva dostupnejším a to dokonca proti vôli občanov a miestnych samospráv. „Preto vítam a oceňujem, že prezident využil svoje právo veta a pri svojom rozhodovaní dal prednosť ochrane zdravia a stability rodín pred obchodnými záujmami hazardného priemyslu,“ dodal Mikloško.

Nech už sú príjmy pre štátnu kasu akékoľvek, nemôžeme podľa komisára pre deti tento argument klásť na vyššie miesto ako deti a mládež. Mikloško vyzval poslancov Národnej rady SR, aby na toto mysleli najmä v čase, keď podľa neho čelíme rekordnému nárastu problémov duševného zdravia, depresií či závislostí u detí. „Hazard nikdy nebol a nikdy nebude cestou k rozvoju spoločnosti. Deti a ich budúcnosť sú budúcnosťou tejto krajiny a musia byť nad biznisom,“ zakončil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pekári žiadajú štát o zvýšenie kontroly prirážok obchodníkov

Pekári žiadajú štát o zvýšenie kontroly prirážok obchodníkov

DNES - 9:20Ekonomické

Historický nárast minimálnej mzdy a konsolidačné opatrenia prinesú na prelome rokov obrovský tlak na náklady výrobcov všetkých pekárskych výrobkov.

Súčasný shutdown by mohol zasiahnuť ekonomiku silnejšie ako v minulosti, varujú experti

Súčasný shutdown by mohol zasiahnuť ekonomiku silnejšie ako v minulosti, varujú experti

VČERA - 19:41Ekonomické

Experti americkej banky Goldman Sachs vo svojej analytickej správe upozornili, že pokles ekonomickej aktivity počas súčasnej odstávky vlády by mohol výrazne presiahnuť dôsledky predchádzajúcej odstávky.

Prezident vetoval novelu zákona o hazardných hrách, odporúča ju neschváliť

Prezident vetoval novelu zákona o hazardných hrách, odporúča ju neschváliť

VČERA - 16:43Ekonomické

Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie.

Kažimír: ECB ostáva ostražitá a necháva si otvorené všetky možnosti

Kažimír: ECB ostáva ostražitá a necháva si otvorené všetky možnosti

VČERA - 14:45Ekonomické

ECB bude reagovať na základe aktuálnych dát a necháva si otvorené všetky možnosti, tvrdí guvernér NBS Peter Kažimír.

Vosveteit.sk
Samsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúťSamsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúť
General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?
Nie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo sebaNie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo seba
Francúzsko má prvú cestu, ktorá nabíja autá za jazdy. Elektromobily tam jazdia bez zastávky a batéria sa im sama dobíjaFrancúzsko má prvú cestu, ktorá nabíja autá za jazdy. Elektromobily tam jazdia bez zastávky a batéria sa im sama dobíja
Ozempic a Wegovy majú ďalší účinok na ľudské telo, o ktorom sa doteraz nevedelo. Vedci hovoria o prelome v medicíneOzempic a Wegovy majú ďalší účinok na ľudské telo, o ktorom sa doteraz nevedelo. Vedci hovoria o prelome v medicíne
Tesla Roadster 2.0 má prísť ešte tento rok. Musk tvrdí, že bude šialenejšia než všetky Bondove autáTesla Roadster 2.0 má prísť ešte tento rok. Musk tvrdí, že bude šialenejšia než všetky Bondove autá
Varovali nás, že tento deň príde: Počítač, ktorý rozmýšľa ako človek, je realitou. čo to znamená pre ľudstvo?Varovali nás, že tento deň príde: Počítač, ktorý rozmýšľa ako človek, je realitou. čo to znamená pre ľudstvo?
November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!
Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšieAk si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP