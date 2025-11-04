  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 4.11.2025Meniny má Karol
12°Bratislava

Žilinka: MZ postupovalo pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

  • DNES - 9:55
  • Bratislava
Žilinka: MZ postupovalo pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) v rozpore so zákonmi.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že boli podané protesty prokurátora.

„MZ SR svojím postupom, keď po tom, ako mu 11. augusta bola doručená Správa Operačného strediska ZZS o výsledku výberového konania z 31. júla, túto správu 12. augusta vrátilo operačnému stredisku, po čom operačné stredisko 13. augusta zrušilo výberové konanie a MZ SR 8. októbra zastavilo konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ZZS, konalo v rozpore so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zákonom o správnom konaní,“ uviedol Žilinka.

Rezort ako správny orgán podľa Žilinku nerešpektoval zákonný príkaz, v zmysle ktorého je pri vydávaní povolení viazaný výsledkom výberového konania, o ktorom komisia zriadená operačným strediskom vyhotovuje správu. „Hoci doručením správy (obsahujúcej všetky zákonné náležitosti) MZ SR dňa 11. augusta vznikla MZ SR povinnosť konať a rozhodnúť o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia (a to do desať dní od doručenia správy), správu vrátilo operačnému stredisku a nepristúpilo k rozhodnutiu v administratívnom konaní na základe záväzného výsledku výberového konania,“ ozrejmil prokurátor.

Podotkol, že rezort konal bez opory v zákone a navyše z dôvodov, ktoré boli v rozpore s obsahom spisu a skutkovým stavom veci. Ako poukázal, MZ vytklo, že boli hodnotené aj žiadosti účastníka konania, ktorý v rozhodnom čase už nebol účastníkom konania v dôsledku späťvzatia žiadosti o vydanie povolenia. Zároveň upozornil, že všetci žiadatelia uvedení v správe v čase výberového konania a vypracovania správy o jeho výsledku boli účastníkmi konania o vydanie povolenia.

Žilinka tiež poukázal na to, že operačné stredisko rozhodlo o zrušení výberového konania bez právneho základu a bez zákonnej právomoci, čím rozhodnutie trpelo aj nedostatkom právnej formy, navyše bez splnenia podmienok na použitie analógie práva (postup podľa zákona o verejnom obstarávaní) a spôsobom po obsahovej stránke nepreskúmateľným a arbitrárnym. Rozhodnutie je preto podľa jeho slov nevyhnutné považovať za nulitný správny akt. „MZ SR vydalo 8. októbra nezákonné rozhodnutie o zastavení konania s odôvodnením, že odpadol dôvod, pre ktorý sa konanie viedlo. Ako správny orgán nepostupovalo v konaní v súlade so zákonmi a vychádzajúc zo spoľahlivo zisteného stavu veci,“ poznamenal.

Dodal, že ministerstvo zastavením konania ako orgán verejnej správy v rozpore so zákonnou povinnosťou odoprelo vecne o žiadostiach rozhodnúť, čím zasiahlo v neprospech práv účastníkov administratívneho konania.

Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hasiči zasahovali pri požiari prevádzky v Košiciach, ošetrili dvoch ľudí

Hasiči zasahovali pri požiari prevádzky v Košiciach, ošetrili dvoch ľudí

DNES - 8:22Domáce

Hasiči v utorok skoro ráno zasahovali pri požiari prevádzky na ulici Protifašistických bojovníkov v Košiciach.

BBSK: Zamestnancom úradu aj organizácií kraja udelí O. Lunter 17. novembra voľno

BBSK: Zamestnancom úradu aj organizácií kraja udelí O. Lunter 17. novembra voľno

DNES - 7:29Domáce

Ondrej Lunter sa rozhodol udeliť 17. novembra voľno všetkým zamestnancom Úradu BBSK, ako aj zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, kde to pracovné zaradenie a povinnosti dovoľujú.

Vo veku 90 rokov zomrel herec a režisér Igor Hrabinský

Vo veku 90 rokov zomrel herec a režisér Igor Hrabinský

DNES - 5:39Domáce

Vo veku 90 rokov zomrel v pondelok herec a rozhlasový režisér Igor Hrabinský. TASR o tom informoval redaktor publicistiky Slovenského rozhlasu Martin Jurčo.

Z Česka k nám preniklo smrteľné ochorenie zajacov. Čo hrozí ľuďom?

Z Česka k nám preniklo smrteľné ochorenie zajacov. Čo hrozí ľuďom?

VČERA - 22:03Domáce

Na východe Česka evidujú stále viac nakazených zajacov a králikov. Smrteľná myxomatóza už prenikla aj na Slovensko. Môže sa preniesť na ľudí?

Vosveteit.sk
Samsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúťSamsung One UI 8 má skrytú funkciu, ktorá zmení hodiny na uzamknutej obrazovke. Takto sa ti prispôsobia, treba ju ale zapnúť
General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?General Atomics predstavila railgun, ktorý môže fungovať. Stane sa súčasťou trumpovej kontroverznej „Zlatej kupoly“?
Nie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo sebaNie sú šialení ani paranoidní. Nová štúdia ukázala, prečo konšpirátori vidia tajné plány všade okolo seba
Francúzsko má prvú cestu, ktorá nabíja autá za jazdy. Elektromobily tam jazdia bez zastávky a batéria sa im sama dobíjaFrancúzsko má prvú cestu, ktorá nabíja autá za jazdy. Elektromobily tam jazdia bez zastávky a batéria sa im sama dobíja
Ozempic a Wegovy majú ďalší účinok na ľudské telo, o ktorom sa doteraz nevedelo. Vedci hovoria o prelome v medicíneOzempic a Wegovy majú ďalší účinok na ľudské telo, o ktorom sa doteraz nevedelo. Vedci hovoria o prelome v medicíne
Tesla Roadster 2.0 má prísť ešte tento rok. Musk tvrdí, že bude šialenejšia než všetky Bondove autáTesla Roadster 2.0 má prísť ešte tento rok. Musk tvrdí, že bude šialenejšia než všetky Bondove autá
Varovali nás, že tento deň príde: Počítač, ktorý rozmýšľa ako človek, je realitou. čo to znamená pre ľudstvo?Varovali nás, že tento deň príde: Počítač, ktorý rozmýšľa ako človek, je realitou. čo to znamená pre ľudstvo?
November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!
Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšieAk si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP