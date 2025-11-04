  • Články
Utorok, 4.11.2025Meniny má Karol
Bratislava

Hasiči zasahovali pri požiari prevádzky v Košiciach, ošetrili dvoch ľudí

  • DNES - 8:22
  • Košice
Hasiči zasahovali pri požiari prevádzky v Košiciach, ošetrili dvoch ľudí

Hasiči v utorok skoro ráno zasahovali pri požiari prevádzky na ulici Protifašistických bojovníkov v Košiciach.

Hasičskí záchranári pritom ošetrili dve osoby, jedna z nich sa nadýchala splodín horenia. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Po príchode hasičov sa zamestnanci nachádzali mimo objektu. Požiar bol zlikvidovaný pomocou 100 litrov vody a prenosného práškového hasiaceho prístroja,“ uvádza KR HaZZ s tým, že na mieste zasahovalo 11 hasičov s troma hasičskými autami.

Požiar vypukol v dôsledku prevádzkovo-technickej poruchy sušičky. Predbežnú škodu vyčíslili na 5000 eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
