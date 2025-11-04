Hasiči zasahovali pri požiari prevádzky v Košiciach, ošetrili dvoch ľudí
Hasiči v utorok skoro ráno zasahovali pri požiari prevádzky na ulici Protifašistických bojovníkov v Košiciach.
Hasičskí záchranári pritom ošetrili dve osoby, jedna z nich sa nadýchala splodín horenia. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
„Po príchode hasičov sa zamestnanci nachádzali mimo objektu. Požiar bol zlikvidovaný pomocou 100 litrov vody a prenosného práškového hasiaceho prístroja,“ uvádza KR HaZZ s tým, že na mieste zasahovalo 11 hasičov s troma hasičskými autami.
Požiar vypukol v dôsledku prevádzkovo-technickej poruchy sušičky. Predbežnú škodu vyčíslili na 5000 eur.
BBSK: Zamestnancom úradu aj organizácií kraja udelí O. Lunter 17. novembra voľno
Ondrej Lunter sa rozhodol udeliť 17. novembra voľno všetkým zamestnancom Úradu BBSK, ako aj zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, kde to pracovné zaradenie a povinnosti dovoľujú.
Vo veku 90 rokov zomrel herec a režisér Igor Hrabinský
Vo veku 90 rokov zomrel v pondelok herec a rozhlasový režisér Igor Hrabinský. TASR o tom informoval redaktor publicistiky Slovenského rozhlasu Martin Jurčo.
Z Česka k nám preniklo smrteľné ochorenie zajacov. Čo hrozí ľuďom?
Na východe Česka evidujú stále viac nakazených zajacov a králikov. Smrteľná myxomatóza už prenikla aj na Slovensko. Môže sa preniesť na ľudí?
Nový podvod zneužíva meno Packety, takto už oklamali množstvo ľudí
Na sociálnych sieťach sa šíri podvodná pracovná ponuka v mene Packety.