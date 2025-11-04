  • Články
BBSK: Zamestnancom úradu aj organizácií kraja udelí O. Lunter 17. novembra voľno

  • DNES - 7:29
  • Banská Bystrica
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter sa rozhodol udeliť 17. novembra voľno všetkým zamestnancom Úradu BBSK, ako aj zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, kde to pracovné zaradenie a povinnosti dovoľujú.

Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková s tým, že šéf kraja zároveň zašle zamestnancom osobný pozdrav k tomuto štátnemu sviatku.

Stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK Lunter odporúča namiesto bežných hodín venovať sa pripomienke Novembra’89, a to premietaním dobového filmového dokumentu o priebehu prvého týždňa Nežnej revolúcie, ktorý školám poskytne Úrad BBSK. Prípadne spojiť premietanie s iným vhodným doplňujúcim programom k tomuto významnému dátumu v našich dejinách. Na zvyšok dňa šéf kraja odporúča udeliť študentom a pedagógom voľno.

Ako Lunter pripomenul, odkaz Dňa boja za slobodu a demokraciu je vpísaný do našich moderných dejín hneď vedľa SNP z roku 1944 a vyhlásenia samostatnej demokratickej republiky v roku 1993.

Každá z týchto udalostí formovala našu identitu ako slobodomyseľného, demokratického a humanistického národa. Úcta k 17. novembru sa, žiaľ, líši podľa stranícko-politickej povahy tej-ktorej vlády, a ten tohtoročný sviatok je spojený s osobitne poľutovaniahodnými rozpakmi,“ zdôraznil Lunter.

Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktoré sa týka aj 17. novembra, je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok.

Zdroj: Info.sk, TASR
