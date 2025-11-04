  • Články
Do USA príde saudskoarabský korunný princ, v Bielom dome sa stretne s Trumpom

  • DNES - 6:19
  • Washington
Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán sa v rámci oficiálnej pracovnej návštevy Spojených štátov 18. novembra stretne v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V pondelok to oznámili zdroje Bieleho domu, informuje Reuters.

Návšteva bin Salmána prichádza v čase, keď Trump tlačí na Saudskú Arábiu, aby sa pridala k zoznamu krajín, ktoré pristúpili k tzv. Abrahámovým dohodám, pripomína agentúra. V roku 2020 Trump uzavrel tieto dohody so Spojenými arabskými emirátmi, Bahrajnom, Sudánom a Marokom o normalizácii vzťahov s Izraelom.

Saudská Arábia však s pristúpením k týmto dohodám váda, keďže sa doposiaľ nepodnikli kroky vedúce k palestínskej štátnosti.

Trump v rozhovore pre televíziu CBS v nedeľu povedal, že verí, že Saudi sa k dohodám nakoniec pridajú.

Trump a bin Salmán by mohli tiež diskutovať o obrannej dohode medzi USA a Saudskou Arábiou, píše Reuters. Noviny The Financial Times pred dvoma týždňami informovali, že existuje nádej na podpísanie takejto dohody medzi oboma krajinami práve počas návštevy bin Salmána v USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
