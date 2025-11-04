Robotník, ktorého vytiahli spod trosiek zrútenej veže, v nemocnici zomrel
- DNES - 5:33
- Rím
Robotník, ktorého v pondelok po niekoľkohodinovej záchrannej operácie vyslobodili spod trosiek čiastočne zrútenej stredovekej veže v centre talianskej metropoly Rím, zomrel na následky svojich zranení v nemocnici.
Muž, ktorý sa v čase incidentu podieľal na renovácii veže Torre dei Conti, bol počas záchrannej operácie pri vedomí, hospitalizovali ho však už v kritickom stave, spresnili úrady.
Stredoveká veža Torre dei Conti v centre talianskeho hlavného mesta, neďaleko námestia Forum Romanum (Rímske fórum), sa v pondelok čiastočne zrútila v čase prebiehajúcich renovačných prác, na ktorých sa podieľal tím robotníkov. Jeden človek utrpel ťažké a ďalší dvaja ľahšie zranenia, kým spomínaného štvrtého robotníka sa podarilo spod trosiek vytiahnuť až vo večerných hodinách.
Budova nie je v prevádzke od roku 2006, ale podľa rímskych mestských úradov na nej prebiehali práce v rámci štvorročného renovačného projektu, ktorý mal byť ukončený budúci rok.
Veža Torre dei Conti, vysoká 29 metrov, stojí na Via dei Fori Imperiali - širokej ceste vedúcej z Benátskeho námestia (Piazza Venezia) ku Koloseu.
Veža bola postavená v 13. storočí na podnet pápeža Inocenta III. ako sídlo pre jeho rodinu. Poškodilo ju zemetrasenie v roku 1349 a v 17. storočí došlo k jej ďalšiemu zrúteniu.
