KĽDR oznámila úmrtie ceremoniálnej hlavy štátu Kim Jong-nama (97)
- DNES - 5:33
- Soul
Severná Kórea v utorok uviedla, že vo veku 97 rokov zomrel Kim Jong-nam, dlhoročná oficiálna ceremoniálna hlava štátu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA spresnila, že Kim Jong-nam zomrel v pondelok. Podľa agentúry vyjadril „hlbokú sústrasť“ v súvislosti s jeho úmrtím aj severokórejský vodca Kim Čong-un.
AP pripomína, že úloha Kim Jong-nama bola prevažne ceremoniálna - vítal zahraničných hodnostárov a na kľúčových štátnych podujatiach zápalisto prednášal propagandistické prejavy.
Kim Jong-nam pôsobil ako predseda Najvyššieho ľudového zhromaždenia, teda severokórejského parlamentu, od roku 1998 do apríla 2019. Tento post je formálnou hlavou štátu Severnej Kórey, hoci skutočnú moc drží v rukách rodina Kimovcov, ktorá v krajine vládne od jej založenia v roku 1948.
Kim Jong-nam bol tiež súčasťou severokórejskej delegácie, ktorá sa zúčastnila na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Pchjongčchangu v roku 2018, jeho vplyv však následne s pribúdajúcim vekom slabol, dodáva AP.
